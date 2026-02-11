En Francia explican la obsesión de Musk: "Odia a Sánchez porque es socialista, pero su economía funciona”

La televisión francesa BFM TV se ha pronunciado con claridad tras los ataques del dueño de X, Elon Musk, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que éste anunciase que iba a prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

Además de referirse al jefe del Ejecutivo como "dirty Sánchez", Musk aseguró que Sánchez es un "tirano" y un "traidor" del pueblo español.

BFM TV ha afirmado que Sánchez "representa todo lo que Elon Musk odia": "El primer ministro español está provocando la ira del hombre más rico del mundo porque quiere regular a los gigantes tecnológicos".

La televisión francesa subraya que, tras los insultos, se libra otra batalla: "La batalla por el control de las redes sociales. El gobierno español está preparando una ley que restringe el acceso a las plataformas a los menores de 16 años e impone sanciones penales a los directivos de las empresas que no eliminen contenido de odio o ilegal".

"Pedro Sánchez encarna todo lo que Elon Musk detesta"

"Una ofensiva regulatoria percibida como una amenaza directa por los gigantes tecnológicos", dice BFM TV, que explica que, "como resultado, la tensión entre el gobierno español y las grandes empresas de Silicon Valley es cada vez mayor".

"Pedro Sánchez encarna todo lo que Elon Musk detesta: un líder socialista al frente de un gobierno progresista y europeísta decidido a regular las principales plataformas. Y, paradójicamente, su modelo funciona económicamente: con un crecimiento del 2,8% en 2025 y un déficit público por debajo del 3%, España se ha convertido en uno de los motores de la eurozona", destacan en Francia.

"La confrontación también tiene ventajas políticas para Sánchez"

En el mismo texto se subraya que "la confrontación también tiene ventajas políticas para Sánchez" porque, "al oponerse abiertamente a Elon Musk, puede representar una alternativa europea al movimiento MAGA, el del capitalismo desregulado y el populismo digital".

"En Madrid, nadie cree que Sánchez actúe por casualidad. El propio presidente del Gobierno etiquetó a Elon Musk en varias publicaciones, sabiendo que recibiría una respuesta... y probablemente una reacción indignada. Tras esta maniobra se esconde una estrategia bien elaborada: provocar una confrontación pública para posicionarse como contrapeso a los oligarcas tecnológicos y ganarse la simpatía de un público preocupado por el poder de las plataformas", explica la BFM TV.