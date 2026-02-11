Pedro Sánchez desmonta, uno por uno, todos los bulos de Abascal: "Su labor es la de expandir el odio"

Pedro Sánchez ha comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados, donde ha dado explicaciones tras los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 45 personas, y el de Gelida (Barcelona).

Como es habitual en las sesiones de control han intervenido todos los grupos parlamentarios; entre ellos Vox, y su líder Santiago Abascal, quien ha acusado al Gobierno de "negligente" y de "mentir" priorizando "recomendaciones de libros y música en TikTok".

La réplica de Pedro Sánchez ha llegado minutos más tarde, y ha desmontado, uno por uno, todos los bulos y las "mentiras" que Abascal ha propagado sobre el Ejecutivo desde la tribuna.

Entre ellas, la de la "teoría del gran reemplazo", que el líder de Vox ha vuelto a sacar a colación después de que el Gobierno aprobase la regulación de 500.000 inmigrantes en nuestro país.

"Bulos, insultos y desinformación"

"Detrás de los migrantes hay personas. La forma en la que el señor Abascal habla de 'menas'... Genera pena que en 2026 grupos parlamentarios se dirijan así a menores que lo único que hacen es huir de injusticias en sus países", ha apuntado Pedro Sánchez.

Al hilo de esto, ha puesto frente al espejo a Abascal, asegurando que "de sus 20 minutos ha dedicado solamente 1 minuto al accidente ferroviario", y que el resto de su intervención ha sido "lo de siempre: esparcir odio, bulos, insultos, desinformación...".

"Ha dicho que regularizar a las personas migrantes es para ganar votos, cuando sabe perfectamente que las personas con residencia no tienen derecho a voto, pero les da igual", ha afirmado el presidente del Gobierno, que ha tirado de hemeroteca para recordarle su pasado a Abascal.

"Por cierto, usted formaba parte del PP cuando regularon a muchos migrantes en nuestro país, y usted, ¿Qué pasa, que calló? Como calla, por ejemplo, cuando la voz de su amo dice que hay que imponer aranceles a Europa".

"Les da igual porque están a otra cosa"

"Les da igual porque ellos están a otra cosa", ha apuntado Pedro Sánchez, que ha desmontado a Abascal acusándole de mantener esa "ficción imposible de que las personas migrantes vienen a cobrar paguitas y al mismo tiempo les quitan el empleo a los españoles".

"O una cosa o la otra, señor Abascal, porque las dos juntas son francamente imposible", ha asegurado Pedro Sánchez en el Congreso, que también se ha quejado de "tener que estar constantemente desmontando todos los bulos del señor Abascal".

El presidente del Gobierno ha zanjado su intervención asegurando que "en España no sobra nadie" y que si "tiene que sobrar algo es precisamente su odio, que promueven en redes sociales".

"El señor Abascal, en fin, en un momento de extrema fragilidad e incertidumbre, en el que la gente necesita información contrastada y verificada, se dedicaron nuevamente a desinformar para generar miedo, división y odio", ha sentenciado Pedro Sánchez.