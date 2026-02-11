Del ruido blanco a la almohada propia: 5 trucos de los deportistas olímpicos para dormir bien

Una vista general de las habitaciones dentro de la Villa de los Atletas Australianos antes de los Juegos Olímpicos de París el 23 de julio de 2024 en París, Francia.

Dormir bien para algunas personas puede llegar a resultar una misión imposible, especialmente cuando existe un evento importante de por medio (un examen, una competición o un viaje). Tess Johnson, representante olímpica de EEUU en los Juegos de Invierno, es un ejemplo de ello.

Y es que, según explica, los largos entrenamientos, los viajes, la presión y el pequeño margen de error con el que cuentan este tipo de deportistas de élite, les impiden en muchas ocasiones dormir de forma correcta. De hecho, un estudio realizado en 2024 reportó que, de los 1.603 atletas del equipo de EEUU, al menos un 40 % admitió dormir mal.

"Me despierto en mitad de la noche, dándole vueltas", señaló la Johnson en una entrevista con The New York Times. "Ya sea por mi forma de esquiar o por el resultado", agregó.

Afortunadamente, existen algunos consejos que pueden ayudarnos en este sentido, tal y como explica la psicóloga del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos, Emily Clark. El primero de ellos es que, en caso de dormir fuera, nos llevemos nuestra propia almohada, con el objetivo de convertir el espacio en una extensión de nuestro hogar y que no nos resulte tan desconocido.

Otra recomendación que lanza es hacer ejercicios de respiración, pues ayuda a relajar el sistema nervioso. También puedes ducharte con agua caliente o escuchar música relajante y evitar cualquier acción que pueda distraerte, como utilizar el teléfono móvil o ver series dramáticas o de suspense.

Mantener una rutina de sueño (es decir, intentar ir a la cama a la misma hora a diario) resulta igual de importante. Sin embargo, en el caso de los deportistas de élite, este paso puede llegar a ser bastante difícil, puesto que muchas veces compiten en horarios nocturnos.

En este sentido, Jim Doorley, psicólogo del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos, aconseja a los deportistas que mantengan estable, al menos, su hora de levantarse para ayudar a establecer el ritmo circadiano.

También aconsejan no obsesionarse con la calidad del sueño. "A veces con más conocimiento, viene casi la maldición del conocimiento", señala. Y es que, muchas veces, aunque las personas duerman bien, los rastreadores de sueño pueden indicar lo contrario, lo que genera estrés en los individuos.

Por ello, el Dr. Doorley recomienda dormir cuando el cuerpo se encuentre cansado y no darle más vueltas. "Es algo que he tenido que aprender a lo largo de los años. He obtenido mis mejores resultados durmiendo, probablemente, cuatro horas", sentencia por su parte Tess Johnson.

Dormir del lado izquierda ayuda a reducir la acidez estomacal, aunque son más importantes los buenos hábitos de vida para evitarla. Getty Images

Otras recomendaciones para dormir bien

Junto con estos consejos, existen otras recomendaciones que pueden ayudarnos a mantener una buena calidad de sueño.