Tony, propietario de seis pisos: "Mis gastos mensuales son 500 euros, todo lo demás lo reinvierto"
Tony, propietario de seis pisos: "Mis gastos mensuales son 500 euros, todo lo demás lo reinvierto"

El primero lo adquirió en 2007.

Tony Lauren, inversor inmobiliario, con varios edificios de fondo.

La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2025 publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que el 73,3% de los españoles residían en 2024 en una vivienda en propiedad, el mínimo histórico desde 2004. Las cifras apuntan a un cambio de paradigma en lo que se refiere a la residencia. 

El mercado inmobiliario, con los precios de la vivienda alcanzando máximos mensualmente, hace que los españoles decanten la balanza hacia el arrendamiento ante la imposibilidad económica de adquirir un inmueble. Pero siempre hay excepciones. 

Tony Lauren es un ejemplo de esta última cuestión. Este inversor inmobiliario tiene seis pisos en propiedad, tal y como afirmó en laSexta Xplica en un programa en el que se trató la problemática de la vivienda. Preguntado por el periodista José María Camarero sobre su situación y qué hay detrás de esa cantidad poco común de pisos en propiedad, Lauren respondió: "Muy fácil, es mucho trabajo"

Ahora comparte piso

Durante su intervención, explicó que adquirió sus primer primera vivienda en 2007 y que la clave de que tenga tantos inmuebles en propiedad está en administrar correctamente el dinero: "Es ahorrar todo, al máximo", reconoció, a lo que añadió: "Mis gastos mensuales son 500 euros, todo lo demás lo reinvierto". 

"Encima comparto con dos personas más para seguir ahorrando", afirmó para después añadir que no viene de una familia adinerada. Su madre sigue trabajando "limpiando casas" y su padre tiene una pensión de 1.200 euros. 

Ante el tenso debate con Camarero, en el que el periodista le achacó que hay muchos españoles ahorrando una cantidad sustancial de dinero y no tienen seis pisos, Tony se justificó diciendo que no se ha ido de vacaciones en los últimos 7-8 años y ha reducido drásticamente sus salidas de ocio: "Cuando me dice un amigo de irme a cenar, no, prefiero ahorrarlo", concluyó. 

