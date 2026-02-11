Martín Barreiro, hombre del tiempo de TVE, señala el día en que dejará de llover en España 

Martín Barreiro, meteorólogo de TVE, ha respondido a la pregunta que casi todo el mundo lleva días y días haciéndose: ¿cuándo dejará de llover en España?

"Te voy a responder a la pregunta que casi todos nos estamos haciendo: ¿cuándo va a parar de llover?", empieza diciendo antes de enseñar un mapa en un vídeo que ha subido a su cuenta de TikTok.

"Este es un mapa de la presión atmosférica. En tonos rojos, las altas presiones, los anticiclones, en tonos azules las bajas presiones, las borrascas", explica antes de anticipar que en las "próximas horas" todavía estaremos "afectados por esa zona de bajas presiones".

Todavía lluvias unos días más

"Atención porque van a ser de alto impacto todavía, pero por fin el sábado el anticilón vuelve a las Azores y los siguientes días parece que vamos a tener influencia anticiclónica, así que de forma gradual y progresiva, a partir del sábado y los siguientes días se imponen las condiciones de estabilidad", anuncia.

Eso sí, dicho eso lanza un aviso: "Todavía con algunas nubes y algunas lluvias en el norte, sobre todo en el noroeste, pero vuelve el sol".

Los embalses, al 77,3% de su capacidad

Mientras, la reserva hídrica española almacena 43.351 hectómetros cúbicos (hm3) y está al 77,3% de su capacidad. Es el punto más alto en el que se han encontrado los embalses en esta semana del año desde 2014, año en el que para llegaron hasta el 78,6%, con 44.090 hm3. Así lo reflejan los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press, que recogen las cifras de la reserva hídrica de los últimos 28 años.

La vicepresidenta tercera y ministra del ramo, Sara Aagesen, indicó este martes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se han recogido más de 10.000 hm3 de agua embalsada en dos semanas entre los 5.600 hectómetros cúbicos entre el 2 y el 9 de febrero pasados, que se se suman a los 4.500 hectómetros cúbicos de la semana anterior. "Se ha superado el récord semanal de agua embalsada en los últimos 30 años", ha destacado.

Además, el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, ha señalado este miércoles que en el conjunto de la España peninsular aproximadamente 200 litros por metro cuadrado (l/m2) entre el 1 de enero y el 9 de febrero. "El promedio normal para ese periodo es de 80 litros por metro cuadrado. Dicho de otro modo, prácticamente ha llovido dos veces y media más de lo normal", ha destacado el experto.