Cataluña suspende este jueves la actividad educativa, sanitaria y deportiva por el temporal

La ciudad andaluza de Jerez de la Frontera, en Cádiz, inundado tras el paso de borrascas encadenadas.

El Govern ha acordado suspender mañana jueves la actividad escolar, universitaria, deportiva y la sanitaria no urgente ante la previsión de fuertes vientos en Cataluña, y pide a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios, priorizando el teletrabajo, según ha avanzado la consellera de Interior, Núria Parlon.

Así lo ha dicho en rueda de prensa Parlon tras la reunión del Comité Técnico del plan VENCAT ante las previsiones emitidas este miércoles por el Servicio Meteorológico de Cataluña, que predicen fuertes vientos de riesgo muy alto con dos picos concretos, mañana jueves y el próximo sábado.

La resolución por la que se suspende la actividad escolar, universitaria, deportiva, así como la atención sanitaria no urgente entrará en funcionamiento a las 00.00 horas de la próxima medianoche y estará en vigor hasta las 20:00 horas de mañana jueves 12 de febrero.

Sobre las 18:00 horas de este miércoles, tras una nueva reunión del comité técnico, el Govern enviará un Es-Alert a los móviles alertando de este episodio de vientos intensos para que se restrinja la movilidad y se priorice el teletrabajo.

Evitar desplazamientos innecesarios

El Ejecutivo catalán pide a los ciudadanos que eviten los desplazamientos "innecesarios" no solo por seguridad, sino también para facilitar el trabajo de los servicios de emergencias ante las posibles incidencias que puedan ir sucediendo.

La previsión meteorológica es que el jueves se registren rachas de viento que podrían superar los 100 kilómetros por hora en algunos puntos del territorio catalán y que el temporal afecte a buena parte de Cataluña.

De cara al "segundo" pico de este episodio de viento intenso, el sábado, el Govern recomienda a los municipios y entidades sociales que "valoren" las actividades en la calle o varíen sus programaciones o recorridos, ya que ese día coincide con el grueso de la celebración de los carnavales y de las rúas.

Hasta el momento, los fuertes vientos que afectan, sobre todo, a las provincias de Barcelona y Tarragona no han provocado incidencias destacables.

Los Bomberos de la Generalitat han atendido hasta las 11 de la mañana 290 servicios, sobre todo por caída de árboles, mobiliario urbano o elementos de edificios, de los que 131 han sido en la Región de Emergencias Metropolitana Norte, 72 en la sur y 68 en la de Tarragona.

Además de la alerta por el viento, Protección Civil de la Generalitat mantiene activada la prealerta por fuerte oleaje y también la del riesgo por aludes.