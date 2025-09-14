Cuenta atrás para el vuelo más largo de la historia de casi 24 horas de viaje donde se verá el amanecer dos veces

Actualmente, el vuelo comercial más largo del mundo sin escalas es la ruta que conecta el aeropuerto JFK de Nueva York con el Aeropuerto Changi de Singapur, operado por Singapore Airlines. Concretamente, un Airbus A350-900ULR recorre aproximadamente 16.000 kilómetros en un trayecto que dura alrededor de 18 horas y 45 minutos. Pero ¿sabías que este vuelo está a punto de ser desbancado como el más largo?

La aerolínea australiana Qantas ha encendido la cuenta atrás para lo que promete ser el mayor hito en vuelos comerciales: una ruta sin escalas que conecte la ciudad de Sidney, en Australia, con Londres y Nueva York, y que podría tener una duración aproximada de 22 horas. De hacerse posible, los pasajeros tendrían la posibilidad de contemplar hasta dos amaneceres durante el trayecto.

Para llevar a cabo este ambicioso proyecto, Qantas ha invertido 1.200 millones de euros y ha adquirido 12 aviones Airbus A350-1000, una de las aeronaves más modernas del mundo, que cuenta con el motor fabricado por la misma casa que la famosa marca de coches Rolls Royce, capaz de alcanzar velocidades de hasta 1.099 kilómetros por hora. A su vez, cuenta con tanques de combustible adicionales, capaces de aguantar sin repostar un vuelo tan largo.

Impacto económico

El proyecto inicial fue presentado en el año 2017, pero tuvo que ser detenido y postergado por la crisis del transporte aéreo que ocasionó la pandemia del Coronavirus. Aunque ahora el despegue comercial todavía depende de aprobaciones y entregas, Qantas prevé que la línea pueda proyectarse a finales de 2026 y entrar en servicio durante los primeros meses de 2027, pero antes deberá completar vuelos de certificación y pruebas locales con las autoridades.

Además de la comodidad, la aerolínea australiana espera un impacto económico claro en lo que a sus ingresos se refiere: un incremento anual de 261 millones de libras cuando los vuelos estén operando a pleno rendimiento. Esta nueva ruta forma parte del Project Sunrise, un plan que contempla vuelos sin escalas que conecten Australia, uno de los lugares más alejados de occidente, con el resto del mundo.

Más cómodo que nunca

Técnicamente, los Airbus A350-1000 elegidos montan los motores Rolls-Royce Trent XWB y ofrecen una autonomía y eficiencia que la industria considera idóneas para este tipo de vuelos. La clase turista cuenta con 140 asientos más anchos de lo habitual, así como la económica premium tiene 40 de mayor calidad; mientras que la clase ejecutiva presume de 52 suites con acceso al pasillo, y la primera clase tiene seis suites privadas con pantallas táctiles de 32 pulgadas.

Aunque la verdadera experiencia premium tendrá lugar al otro lado de la ventanilla ya que, al atravesar tantos husos horarios, los pasajeros podrán disfrutar hasta dos veces de amaneceres increíbles en un solo viaje. Mientras esperamos a que esto sea una realidad, Qantas ha anunciado que revelará detalles comerciales que importan al viajero cuando se acerquen las correspondientes entregas y la certificación reglamentaria.