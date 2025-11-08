Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El pueblo más oscuro del mundo se valió de espejos gigantes para sacar luz de entre las sombras
Viajes

Viajes

El pueblo más oscuro del mundo se valió de espejos gigantes para sacar luz de entre las sombras

La capacidad de una comunidad para alterar su destino geográfico.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Rjukan, el pueblo noruego que se valió de espejos gigantes para sacar luz de entre las sombras
Rjukan, un pueblo Noruego entre montañas que no tiene luz directa del sol y utiliza espejos para iluminar la plazaGetty Images

Con la llegada del otoño y el acortamiento de los días, muchas personas sienten cómo su ánimo decae: la falta de luz solar influye en nuestro cuerpo y puede hacernos más apáticos, cansados o melancólicos. Es una reacción más que natural, pero ¿te imaginas vivir en un lugar donde durante varios meses al año el sol nunca toca directamente el suelo y donde la luz desaparece casi por completo?

Eso es exactamente lo que sucede en Rjukan, un pequeño pueblo de Noruega encajado en el fondo de un valle estrecho y flanqueado por montañas de casi 2.000 metros. Desde septiembre hasta marzo las laderas bloquean los rayos y la vida cotidiana transcurre en penumbra. La ausencia de luz no es solo una anécdota meteorológica, sino que ha marcado la identidad de la localidad durante más de un siglo.

Ante esta situación, el pueblo decidió desafiar la oscuridad con un ingenioso juego de espejos. La solución, en apariencia sencilla y sin embargo cargada de simbolismo, nació dos veces. En 1913, el ingeniero Sam Eyde dibujó la primera idea de un “solspeil” o un espejo solar que devolviera la luz al pueblo, pensada para mejorar el bienestar de los trabajadores y vecinos. Pero, tal y como recoge Visit Norway, la propuesta se descartó por razones técnicas y económicas.

El ingenio todo lo puede

Casi cien años más tarde, la idea renació y consiguió llevarse a la práctica. Un artista local, Martin Andersen, recuperó el proyecto en 2005 y promovió su materialización. En 2013, la tecnología permitió traducir aquella visión en realidad: tres heliostatos automáticos fueron instalados en la ladera del monte Gaustatoppen y comenzaron a reflejar luz hacia la plaza central de Rjukan, devolviendo al fin la claridad que se le había negado durante generaciones.

En lo que a detalles técnicos se refiere, cada espejo tiene aproximadamente 17 metros cuadrados y están montados en la pared de la montaña a unos 742 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente 450 metros por encima de la plaza del pueblo. Controlados por ordenador, estos gigantes siguen el movimiento solar y concentran un haz ovalado que ilumina cerca de 600 m² del suelo urbano con una intensidad comparable a la luz solar normal. 

La inauguración se convirtió en una escena casi de película: cientos de vecinos se reunieron en la plaza para recibir aquel brillo que durante décadas solo podían soñar. El proyecto se interpretó como una reivindicación colectiva sobre la capacidad de una comunidad para alterar su destino geográfico mediante ingenio, arte y voluntad política. Hoy, cuando la montaña vuelve a ocultar el sol durante los meses de invierno, los espejos devuelven la luz al corazón de Rjukan.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 