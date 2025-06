Elaboran un ranking con los mejores McDonald's de Europa y hay sorpresa con Madrid

Ari, una viajera estadounidense y graduada en Gestión Turística, autora del blog "Despierta tu pasión por viajar" ha elaborado el ranking de los mejores McDonald’s de Europa. Lejos de los tópicos sobre comida rápida, Ari ha demostrado que incluso en cadenas globales como McDonald’s, la experiencia puede variar drásticamente de un país a otro.

Ari defiende su elección de probar esta cadena de restaurantes en cada país como una forma válida de explorar culturas gastronómicas: "McDonald’s forma parte de la cultura estadounidense, así que es un placer probar cómo se transforma en otros lugares", añade.

"Sé que mucha gente evita las cadenas globales cuando viaja, pero creo que es divertido explorar las diferencias. En general, los McDonald’s en Europa eran cien veces mejores que en Estados Unidos".

Madrid: sabor superior y pequeños lujos

Para Ari, el McDonald’s madrileño fue, sin discusión, el mejor de todos los que probó en Europa: "Los McDonald’s en España eran increíbles porque tenían menús similares a los de Estados Unidos, pero la comida sabía mucho mejor por alguna razón", escribe en su blog.

Destaca especialmente un sándwich de pollo que, asegura, "estaba mejor que cualquier otro que haya probado". Aunque desconoce la receta secreta, no duda en confesar: "Quiero que me la digan cuanto antes".

Ari también resaltó la salsa búfalo que, según describe, "sabe a salsa de pasta con vodka", ideal para mojar tanto el pollo como las patatas fritas. Además, subraya la posibilidad de pedir cerveza y la presencia de mostradores llenos de productos horneados como detalles diferenciales.

Un segundo puesto muy reñido

La capital francesa también se coló en lo más alto del ranking. "Está muy cerca del de Madrid en la clasificación, quizás incluso empatado", confiesa Ari. Lo que más le emocionó fue ver los wraps de snack todavía disponibles en París, un producto desaparecido en EE. UU. "Pedí un wrap de pollo con mostaza y miel y otro de verduras con queso de cabra frito. Sin duda, fue la mejor comida rápida que he probado", afirma.

Al igual que en Madrid, el McDonald’s parisino ofrece cerveza y una selección de panadería fresca. "Aunque es un McDonald’s, la comida se sentía muy fresca y ligera", añade.

Portugal e Italia: innovación y desayuno clásico

En Portugal, Ari destaca la originalidad, aunque no tanto el sabor: "Pedí un sándwich de pollo con chutney de mango. No me encantó, pero valoro que fuera algo diferente". En el caso de Italia, cerró su ranking con el McDonald’s de Florencia, donde desayunó una galleta de huevo y salchicha: "Sabía igual que en casa (EE.UU.), pero tenían una sección completa de panadería y una cafetería italiana con capuchinos y espressos", concluye.