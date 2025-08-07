En Reino Unido avisan de que una ciudad española que encanta a los británicos lleva a cabo el plan para controlar los movimientos de los turistas

"Un destino popular del norte de España ha implementado un sistema para monitorizar el número de turistas", cuentan en el diario británico Express. Se hacen eco, concretamente, de una medida que ha comenzado en el Barri Vell de Girona y que durará un año.

Según La Vanguardia, una red de sensores contabilizará cuántos turistas recibe la zona y qué recorridos hacen. Esto se logra a través de nueve dispositivos que, como explica el citado medio catalán, "a través de las señales que emiten los teléfonos móviles, permiten discernir si quienes pasan por debajo son vecinos de Girona o turistas".

Estos datos, que serán anónimos, se van a recoger durante un año y permitirán al Ayuntamiento tener información para tomar decisiones sobre cómo compatibilizar mejor el turismo con el día a día de los residentes.

Express recalca que Girona "espera no incentivar la disminución del turismo, sino fomentar un turismo más inteligente". El periódico británico recoge además que los resultados tras la recolección de datos "influirán en la definición de futuros eventos y mejoras de infraestructura".

Apunta asimismo que una posible ventaja de esta prueba tecnológica de Girona, "ciudad adorada por los británicos", es que pueda detectarse "dónde se concentran las multitudes y arrojar luz sobre las joyas ocultas que los turistas podrían estar perdiéndose".

Además de en el Barri Vell, según La Vanguardia también habrá sensores en el asfalto de los aparcamientos destinados para autobuses turísticos. Estos permitirán contabilizar cuántos de vehículos los utilizan y cuánto tiempo permanecen aparcados.