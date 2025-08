Un británico pide pescado y patatas fritas en Málaga y deja un recado a la cocina española

Mark Danby, el británico que ha probado el fish and chips en España y no le ha gustado.

“Estoy decepcionado, me temo. El pescado no sabe a nada y el rebozado está grasiento”, sentencia Mark Danby, un británico que dejó Stockport, en el área de Mánchester, para mudarse a Manilva, en la provincia de Málaga. Desde hace un tiempo, documenta su vida en España en un canal de YouTube llamado Tapas Guy, donde relata sus hallazgos gastronómicos con acento británico, cámara en mano y un paladar que no perdona.

Su última prueba ha sido un clásico patrio… del Reino Unido: el fish and chips. Lo pidió en Marlows, una freiduría británica en el centro comercial Los Hidalgos. “Tenía antojo. Así que vine hasta aquí a ver qué tal”, dice sentado en la terraza. Encarga la ración grande de bacalao con patatas fritas, por 16,95 euros, y al desenvolverla suelta un primer veredicto: “Humongous!” No le falta razón. Dentro del envoltorio hay dos lomos rebozados de tamaño generoso. A priori, buena pinta.

Pero el entusiasmo se le va de golpe tras el primer bocado. “Las patatas están bien, pero un poco grasientas. No sé si se ve la grasa, pero no están crujientes. Están algo blandas, sosas. Creo que necesitan una salsa”, comenta, enseñando una de ellas a cámara. Luego le toca al pescado, y la decepción se acentúa: “El pescado es absolutamente insípido. Se rompe al tocarlo, no mantiene la textura. El rebozado también está grasiento. Vamos, que estoy decepcionado”, insiste mientras empuja los restos con el tenedor.

Pese a la crítica, no arremete con violencia. Reconoce que la cantidad es “muy buena por ese precio” y destaca la salsa tártara como “muy rica”. Incluso intenta justificar al restaurante: “Quizá solo tenían una freidora encendida y eso lo cambia todo”, dice. Además, admite que ha comido bien y que se ha quedado lleno. Al final, da su puntuación con cierta indulgencia: “Le doy un siete… o quizá un ocho”.

El diario sensacionalista The Mirror ha recogido su reseña y la ha convertido en una especie de declaración cruzada entre la nostalgia británica y la adaptación gastronómica en la costa española. En realidad, Danby no se queja tanto del plato como de la distancia emocional que le separa de los fish and chips que recuerda de su infancia en el norte de Inglaterra. El bacalao frito no era solo una comida: era un vínculo con casa.