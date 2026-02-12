Dos muertos y 40 desalojados en el incendio de un edificio residencial en Jávea (Alicante)

Dos personas han muerto y 40 han sido desalojadas en el incendio de un edificio residencial en Jávea (Alicante). Las víctimas son una mujer de 71 años y un hombre de 42, quienes han fallecido tras el incendio ocurrido en una vivienda situada en la segunda planta de un edificio de cinco, ubicado en la avenida París en el municipio de Jávea (Alicante), según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil.

El aviso sobre el suceso se ha recibido sobre las cuatro de la tarde, tras observar llamas en la terraza del piso donde se ha declarado el fuego, que ha generado "mucho humo" en la escalera de este bloque residencial, según recoge EP. Los servicios sanitarios se han desplazado hasta la zona para atender a las personas afectadas.

El CPBA ha llevado al lugar de los hechos dos unidades de mando jefatura (UMJ), dos bombas urbanas pesadas (BUP), una bomba nodriza pesada (BNP), una autoescalera (AEA) y un furgón de transporte de personal (FTP), con un sargento, dos cabos y 12 trabajadores de los parques de Dénia y Benissa.