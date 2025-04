En Reino Unido tiemblan por la lista negra que ha sacado Benidorm expresamente para turistas

Benidorm es algo así como 'La Meca' del turismo para los británicos en España. Este destino alicantino y de playa es quizás el paraje más representativo y cada año recibe una legión de turistas, muchos de ellos procedentes de Reino Unido.

Ahora, no obstante, en las islas se han activado las 'alarmas' después de que un vecino de la localidad haya publicado una lista de ocho cosas que deberían estar prohibidas durante una visita a Benidorm y su planteamiento se ha vuelto viral en Reddit.

La lista, obviamente, se adentra en cuestiones como el consumo de bebidas alcohólicas, la indumentaria mientras se pasea por la calle, la actitud para con otras personas o el lenguaje empleado.

1). Cuidado al beber. En su 'guía', pide evitar emborracharse en ambientes públicos y especialmente en entornos familiares.

2). Viste apropiadamente. Por ejemplo, llevando siempre algo de ropa o calzado al entrar a sitios o pasear por la calle. Por seguridad, por higiene y por educación, apunta.

3). No insultes a España ni sus costumbres. Lo apunta en referencia al cambio de horarios, clamando a los turistas que no exijan sus propias costumbres y mucho menos de malas formas.

4). Sé respetuoso en la playa. Básicamente, que no le quites nada a nadie, pide. Ni siquiera las toallas vacías.

5). No al nudismo. Si antes pedía un mínimo de ropa, aquí el usuario reclama evitar el nudismo en las playas convencionales. Si te quieres desnudar, busca una playa nudista, espeta a los viajeros británicos.

6). No fumes dentro de los sitios cerrados. Esto no tiene mucho que explicar, la verdad. 7). No tires basura (idem).

8). Evita hacer ruidos excesivos. El usuario de Reddit remarca especialmente no generar escándalos entre las 00:00 y las 9:00