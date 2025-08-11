España entra en el radar de una conocida aerolínea de bajo coste que busca consolidar su posición en Europa

La lowcost Wizz Air ha puesto a España en el centro de su hoja de ruta en europea. La aerolínea de bajo coste, conocida por su rápido crecimiento y sus tarifas competitivas, ve en el mercado español una oportunidad para impulsar su rentabilidad después de reducir sus operaciones en Oriente Medio, donde la inestabilidad y la sobreoferta redujeron sus resultados. El turismo sólido y constante, tanto en el sector del ocio como de negocios, ofrece un terreno más estable para la expansión, según explica Travel And Tour World.

Dentro de su plan para el ejercicio fiscal que termina en marzo de 2026, la compañía incrementará un 20% su capacidad en España. Esto incluye más frecuencias en rutas ya operativas y la apertura de nuevas conexiones. Desde marzo de ese año, Londres-Luton sumará vuelos diarios a Madrid, diez semanales a Barcelona y varias conexiones semanales a Sevilla, Valencia y Bilbao. Además, a partir de octubre de 2025, Wizz Air abrirá rutas desde Gdansk (Polonia) hacia Madrid, Valencia y Málaga para atender la creciente demanda de turistas polacos durante todo el año.

La estrategia se centra en reforzar mercados con demanda estable y menor riesgo operativo, sin necesidad de abrir nuevas bases. El buen comportamiento de España, que ha superado la media del grupo, ha pesado en la decisión. Entre abril y junio de 2025, la aerolínea transportó 17 millones de pasajeros (un 10 % más que el año anterior), ingresó 1.428 millones de euros y obtuvo un beneficio neto de 38,4 millones, pese a que el resultado operativo cayó un 38% por el encarecimiento de tasas y problemas técnicos con motores.

Actualmente, Wizz Air dispone de 239 aviones, incluidos modelos A320neo y A321neo, y prevé alcanzar las 500 aeronaves en 2030. El plan pasa por seguir apostando por rutas de corto y medio radio, donde puede mantener costes bajos. Para los viajeros, el refuerzo en España supondrá más opciones y mejores precios en un mercado donde compite con easyJet, Jet2 o Transavia, consolidando así al país como pieza clave de su crecimiento.