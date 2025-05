He estado en cerca de 50 Airbnb y he encontrado el patrón oculto detrás de los mejores alojamientos

Hay algo que muchos viajeros aprenden a base de decepciones: en Airbnb, lo que brilla no siempre es oro. Un experto británico en viajes, que ha pasado por cerca de medio centenar de alojamientos contratados a través de esta plataforma, ha desvelado en el Daily Express cuáles son los patrones que diferencian una estancia excelente de una experiencia para olvidar. Y no tiene que ver solo con la puntuación media.

Según ha contado este especialista, los alojamientos más fiables no solo destacan por su limpieza y comodidad, sino también por detalles más sutiles que se repiten entre los mejores anfitriones. “Con el tiempo, empezaron a surgir patrones”, ha asegurado, tras analizar decenas de estancias. “Extras pensados con mimo y registros sin complicaciones ayudan a que la experiencia sea inolvidable”, ha afirmado. Pero también ha advertido que “otros alojamientos, pese a parecer perfectos en las fotos, no daban la talla”.

El primer filtro infalible pasa por revisar las opiniones más recientes. “Una buena media no basta. Es clave fijarse en los comentarios recientes y detectar patrones en la experiencia de los huéspedes”, ha dicho. De hecho, compartió un ejemplo: “Reservé un piso en Leeds con un 4,9 de nota, pero las reseñas más nuevas hablaban de ruidos por obras y mala comunicación. Lo sufrí en mis propias carnes”. La conclusión: cuanto más constantes sean las valoraciones positivas sobre limpieza, confort y rapidez de respuesta del anfitrión, más garantías hay de que el sitio cumpla.

Cómo encontrar las joyas antes de reservar



El segundo punto clave es la ubicación. Y no, no basta con mirar el pin del mapa que ofrece la web. “Airbnb solo da una localización aproximada antes de reservar. Siempre cruzo el punto con Google Street View y busco el nombre del barrio para saber qué hay alrededor”, ha explicado. En una ocasión evitó una experiencia nefasta en Bath gracias a este truco: las reseñas avisaban de que el alojamiento quedaba aislado y en lo alto de una cuesta. “Ese tipo de detalles condicionan mucho, sobre todo si no viajas en coche”.

También recomienda revisar con lupa las fotos de la cocina si se piensa cocinar. “No te fíes de la palabra ‘cocina’. Algunas veces eso significa solo un hervidor de agua y un microondas”, ha advertido. Su técnica es clara: ampliar las imágenes y buscar si hay fogones, horno, utensilios y menaje básico. Uno de los Airbnb que más le sorprendió, en el Parque Nacional del Distrito de los Picos, ofrecía incluso pan fresco, especias y café al llegar. “Esos gestos marcan la diferencia. Hacen que parezca que llegas a casa, no a un alquiler frío”, ha recordado.

Por último, la limpieza y el proceso de entrada también son señales clave. “Las fotos pueden engañar, pero las reseñas no suelen mentir”, ha subrayado. Presta especial atención a los comentarios sobre entrega de llaves o registros caóticos. Además, recomienda escribir siempre al anfitrión antes de reservar, sobre todo si hay algún punto poco claro. “La rapidez y el tono de la respuesta te dan una pista del trato que vas a recibir durante tu estancia”, ha zanjado.