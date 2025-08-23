Indignación entre los turistas por la terraza popular que cobra 100 euros por cerveza y mancha la imagen del idílico destino

Los viajeros en verano deben estar muy atentos. En estas fechas, y ante el aumento de turistas sobre todo en lugares cercanos a la costa, la hostelería suele volverse especialmente cara, por lo que a menudo se advierte de la necesidad de estar ojo avizor para evitar caer en abusos o, directamente, estafas.

Uno de esos locales que más destacan en Europa por las advertencias ante los precios abusivos se encuentra en la paradisíaca isla griega de Mikonos. Diversos medios europeos se han hecho eco de los precios que multitud de clientes han denunciado en las reseñas de plataformas como Tripadvisor.

Entre ellos, el periódico britanico Daily Mail ha explicado que hace un hombre británico de nombre Nathan relató cómo intentaron cobrarle 100 euros por una cerveza de un litro. "Le pedimos un asiento al sol y un menú de bebidas, ¡y nos ofreció un litro de cerveza por 100 euros!", explicó.

Tras esto, agregó que al decirles que no bajaron el precio, pero decidieron no quedarse. "Tras decir que no, gracias, bajó el precio, pero no nos quedamos. Si se encuentran aquí, háganse un favor y vayan a otro bar, porque no intentan estafarlos y el ambiente es mucho mejor. Terminamos pagando 7 euros cada uno por una cerveza", señaló.

Pero las críticas de los clientes no se limitan al precio de la cerveza, y se extiende al de toda la carta: 136 euros por dos copas de Prosecco, 130 euros por una copa de Chardonnay, 58 euros por un Aperol o 49 euros por un whisky Jack Daniel's.

Y si se quiere comer las cifras también son de escándalo. Un aperitivo como una tortilla puede costar hasta 15 euros. "El lugar es un abuso de precio. Por un pescado entero pagamos 350 euros y por 3 platos 1.000 euros", señala otra reseña de julio de este año.

Ante estas acusaciones, el propietario se ha defendido alegando que su establecimiento es víctima de difamación. Según él, las críticas provienen de "de gente aprovechada que quería comer gratis y posicionarse como influencers", según apunta el medio francés Marie France. Para justificar los precios, que sí reconoce que son superiores a la media, alude al ambiente de lujo ubicado frente al mar. Esto, sin embargo, no es suficiente para los clientes que se han quejado de los precios en las reseñas.