Influencers esperan hasta dos horas para filmarse con un dron sobre los tejados de la mayor favela de Río: "Cuando la favela deja de ser un barrio y se convierte en un contraste exótico, ahí está el problema"

Dos horas de cola y 30 dólares a cambio de fotografiarte o filmarte en una de las zonas más populares de las favelas de Río de Janeiro. Existe una azotea en una pequeña casa situada en la favela más grande de esta ciudad brasileña (la favela Rocinha) que se ha convertido en una de las zonas preferidas para los influencers que viajan a Brasil.

Al terminar la cola, que en muchas ocasiones puede superar las dos horas de duración, les espera un dron que se dedica a grabar en video las impresionantes vistas que se pueden observar desde esa altura y que se han viralizado en los últimos meses en redes sociales como TikTok o Instagram por varios influencers.

La situación ha provocado críticas por parte de algunos sectores y usuarios, quienes lamentan que se romantice y utilice la pobreza de esta forma. Sin embargo, para Renan Monteiro, fundador de 'Na Favela Turismo', esto no es así. "No estamos romantizando la pobreza. Queremos cambiar el prejuicio que existe en la mente de las personas", ha defendido Monteiro, que cree que estos videos sacan "el lado positivo de la favela".

Y es que, según explica el mismo en una entrevista con el diario italiano 'Ilfattoquotidiano', para llegar a esta popular azotea los turistas primero tienen que recorrer un "laberinto de callejones", conocer a los artistas locales o a los residentes de allí.

Respecto a la seguridad de visitar un lugar como este, donde el narcotráfico continua estando presente, Monteiro asegura que su empresa suele notificar a sus clientes cuando hay, por ejemplo, dispositivos policiales contra narcotraficantes. Además, según explica, su compañía ha capacitado a 300 guías locales y diez pilotos de drones. En total, según la agencia de turismo Embratur, solo en enero hubo casi 290.000 visitantes internacionales.

"La gente asocia inmediatamente Rocinha con la delincuencia. Y no es así. Hay mucha gente trabajadora y maravillosa", señala Claudiane Pereira dos Santos, una trabajadora doméstica de cincuenta años que festeja esta repentina moda.

Sin embargo, para la directora ejecutiva del Instituto Fogo Cruzado, Cecilia Olliveira, aunque puede ser algo legítimo, también es cierto que tiene algunos riesgos, como el contraste que puede generar. "Reconozco que algunos residentes lo consideran una fuente legítima de ingresos", señala. "El problema surge cuando la favela deja de ser un barrio vibrante y complejo, plagado de desigualdad, y se convierte simplemente en un contraste exótico o en el escenario de un contenido impactante", concluye la misma.