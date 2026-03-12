Trump recomienda a la selección de Irán que no acuda al Mundial "por su propia seguridad"

El presidente estadounidense, Doanld Trump, aseguró este jueves que la selección de fútbol de Irán es "bienvenida" en el Mundial en Estados Unidos, pero le recomendó no participar por "su propia seguridad".

"La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia seguridad", escribió en la red Truth Social.

El mensaje del líder estadounidense se produce un día después de que el ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, asegurara que "no hay condiciones" para que su país participe en el Mundial después de que el líder supremo, Alí Jameneí, fuera asesinado en la ofensiva israelí y estadounidense iniciada el pasado 28 de febrero.

"Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial", dijo el ministro, que destacó también: "Nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros ciudadanos han muerto. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación”.

El martes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reunió con Trump en la Casa Blanca, donde el líder estadounidense le trasladó que el equipo iraní era "bienvenido" en el Mundial.

"Hablamos sobre la actual situación en Irán, y el hecho de que el equipo iraní se haya clasificado para participar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos", reveló Infantino en Instagram.

El Mundial 2026 se disputará en México, Canadá y Estados Unidos desde el próximo 11 de junio. La selección iraní debía jugar sus tres partidos en Estados Unidos; el 15 y el 21 de junio, en Los Ángeles contra Nueva Zelanda y Bélgica, respectivamente; y el 26 de junio ante Egipto, en Seattle.

En noviembre, el presidente estadounidense garantizó que los jugadores y técnicos iraníes tendrían visados para entrar en Estados Unidos pero no así los aficionados, aludiendo a motivos de seguridad nacional.

La selección de Irán, durante el mundial de Qatar de 2022 DeFodi Images via Getty Images

Multas y penalizaciones a Irán

En caso de que la escalada militar en Irán suponga el peso determinante para no participar en el Mundial, el país se vería amenazado con multas por estar ausente en la competición. Si avisa a la FIFA con más de treinta días de antelación, el reglamento contiene que la Comisión Disciplinaria interpondrá una multa de más de 300.000 dólares. Si embargo, en caso de que avise después del próximo 11 de junio, esa cantidad podría verse aumentada hasta más de 600.000 mil dólares.

Por otro lado, el agujero económico se incrementaría debido a que tendrá que rembolsar todos los fondos recibidos de la FIFA para el entrenamiento y preparación de su selección. Eso supone unos 1,5 millones de dólares para cada selección y un total de 10,5 millones por disputar la competición. A todo ello, se le podría sumar la expulsión de eventos futuros organizados por la propia FIFA.

Quién puede sustituirle

"Si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra", asegura el apartado 6.7 del reglamento que regula estas situaciones.

Ante esta situación, el principal beneficiado de la Confederación Asiática es Irak, pero se encuentra en estos momentos en la repesca con lo que todavía no ha perdido todas las oportunidades para ir al Mundial. Si consigue la clasificación vía repesca, las otras candidatas serían Omán y Emiratos Árabes. Sin embargo, pueden darse casos disparatados como que participe Israel, que quedó tercera en su grupo imposibilitando, en teoría, su participación.