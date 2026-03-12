La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina sospecha que dos barcos que harán escala en España en los próximos días llevan munición a Israel

La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) ha avisado este jueves en un comunicado difundido que sospecha de que al menos dos barcos que harán escala en los próximos días en España podrían llevar "materiales destinados a la industria armamentística israelí".

Según han informado desde la organización, las embarcaciones, que al menos serán dos, harán parada en los puertos de Valencia y Barcelona. Los dos buques portacontenedores, pertenecientes a la naviera MSC, son el MSC Siena y el MSC Danit.

El primero hará escala en el puerto de Valencia el próximo 13 de marzo, es decir, este viernes. El segundo buque llegará a Valencia el sábado 14 de marzo y seguirá su ruta hacia el puerto de Barcelona, donde tiene previsto hacer escala entre el 17 y 18 de marzo.

Uno de los indicios que han llevado a estas sospechas, según han explicado desde la organización, es el hecho de que la travesía conecte India con la mayor fábrica de municiones de Israel, además de por la información recibida de sus propias fuentes confidenciales.

Según defiende las organizaciones, los contenedores trasnsportados podrían contener "acero militar especializado, casquillos de munición u otros materiales semielaborados utilizados para la producción de municiones, incluyendo proyectiles de artillería".

En total, según sus estimaciones, ambos barcos llevarían el volumen suficiente de este material para fabricar hasta 6.000 proyectiles, "un tipo de munición ampliamente utilizado por el ejército israelí en bombardeos y operaciones terrestres". Estas municiones, tal y como recuerdan en el comunicado, son posteriormente utilizadas en los conflictos en los que participa Israel.

Desde la organización han pedido al Ejecutivo español la inspección de los buques y han solicitado que en el supuesto de que se identifique algún tipo de armamento bélico se confisque, con el objetivo de cumplir con la obligación jurídica de actuar "cuando exista un riesgo claro de que bienes o servicios bajo su jurisdicción puedan contribuir a crímenes internacionales".