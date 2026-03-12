Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina sospecha que dos barcos que harán escala en España en los próximos días llevan munición a Israel
Global
Global

La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina sospecha que dos barcos que harán escala en España en los próximos días llevan munición a Israel

Las embarcaciones tienen previsto hacer escala en el puerto de Valencia y en el de Barcelona. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Buque de guerra fragata navega en el puerto portuario de Cartagena en Españaray lipscombe

La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) ha avisado este jueves en un comunicado difundido que sospecha de que al menos dos barcos que harán escala en los próximos días en España podrían llevar "materiales destinados a la industria armamentística israelí".

Según han informado desde la organización, las embarcaciones, que al menos serán dos, harán parada en los puertos de Valencia y Barcelona. Los dos buques portacontenedores, pertenecientes a la naviera MSC, son el MSC Siena y el MSC Danit. 

El primero hará escala en el puerto de Valencia el próximo 13 de marzo, es decir, este viernes. El segundo buque llegará a Valencia el sábado 14 de marzo y seguirá su ruta hacia el puerto de Barcelona, donde tiene previsto hacer escala entre el 17 y 18 de marzo. 

Uno de los indicios que han llevado a estas sospechas, según han explicado desde la organización, es el hecho de que la travesía conecte India con la mayor fábrica de municiones de Israel, además de por la información recibida de sus propias fuentes confidenciales. 

Según defiende las organizaciones, los contenedores trasnsportados podrían contener "acero militar especializado, casquillos de munición u otros materiales semielaborados utilizados para la producción de municiones, incluyendo proyectiles de artillería". 

En total, según sus estimaciones, ambos barcos llevarían el volumen suficiente de este material para fabricar hasta 6.000 proyectiles, "un tipo de munición ampliamente utilizado por el ejército israelí en bombardeos y operaciones terrestres". Estas municiones, tal y como recuerdan en el comunicado, son posteriormente utilizadas en los conflictos en los que participa Israel. 

Desde la organización han pedido al Ejecutivo español la inspección de los buques y han solicitado que en el supuesto de que se identifique algún tipo de armamento bélico se confisque, con el objetivo de cumplir con la obligación jurídica de actuar "cuando exista un riesgo claro de que bienes o servicios bajo su jurisdicción puedan contribuir a crímenes internacionales". 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos