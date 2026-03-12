Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Valeria Ros cuenta la reacción que tuvo "un ladrón con principios" al que pilló robándole el tabaco: "Una cosa surrealista"
Virales

Valeria Ros cuenta la reacción que tuvo "un ladrón con principios" al que pilló robándole el tabaco: "Una cosa surrealista"

"Me quedo mirándole, sigue andando...". 

Rodrigo Carretero
La cómica y presentadora Valeria Ros.

La humorista y presentadora Valeria Ros ha contado la "cosa surrealista" que le ha ocurrido cuando estaba a las puertas del gimnasio y se ha encontrado con lo que ella ha denominado "ladrón con principios".

"Me pasó una cosa surrealista, surrealista. El caso es que estaba fuera del gimnasio para entrar. Lo voy a dejar, os prometo que lo voy a dejar, pero me estaba echando un piti. Y había una mesita al lado y coloqué ahí el tabaco de liar", empieza contando en la red social TikTok.

"Total, que ya me iba a ir al gimnasio, estaba a medio metro, y creo que me había dejado algo. El caso es que pasó el típico punki así jovencito con tatuajes, pelo largo, la chaqueta de cuero, y noté que había cogido algo de la mesa. Digo: 'Ay, ay, que me he dejado algo. Y le miro y mete en el bolsillo de su pantalón el papel OCB", relata.

"Se da la vuelta, me mira y me ve que le estoy viendo"

"Entonces, me quedo mirándole, sigue andando y al final se da la vuelta, me mira y me ve que le estoy viendo. Vuelve despacito, me lo da en la mano sin decir nada y le digo: 'Gracias'. Y se va", cuenta.

"Total, que me robó el papel pero no me robó el papel porque no le estaba dejando yo. Se dio cuenta de que yo me había dado cuenta y lo trajo sin decir ni mu y se fue. A mí me parece un ladrón con principios", resume en un vídeo que ha provocado decenas de reacciones. 

"Ladrón no es. Descuidero como mucho"

"Ladrón no mujer!! Te lo habías dejado, si yo veo un billete lo pillo y no voy preguntando jaja😂😅😂", dice una persona. "Un ladrón no es. Descuidero como mucho", apunta otra persona. 

"No mujer, no creo que quisiera robártelo ,ájájajájájajajajaajaj no vale ni 2 euros jjjájajjjajajajaj la cara del punki tenía que ser.....te adoro Valeria!!!!!!!", apunta otro. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
