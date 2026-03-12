El cántico de los aficionados turcos sobre Pedro Sánchez antes del partido contra el Rayo Vallecano

Pedro Sánchez se ha vuelto un referente internacional desde que pronunciara firme y claro el "no a la guerra" después de que EEUU e Israel bombardearan Irán, que no dudó en responder, generando un enorme conflicto que ya lleva más de 10 días en activo.

El jefe del Ejecutivo español ha sido uno de los líderes europeos que ha mantenido tajante su postura contra la guerra. España vetó el uso de las bases militares de Morón y Rota a EEUU para que no las usara en sus planes ofensivos contra Irán y eso enfadó mucho a Donald Trump, que ha amenazado un par de veces con "cortar todo el trato" con el país, cuyos ciudadanos considera fantásticos, pero a cuyos dirigentes describe como "terribles".

A partir de entonces, Sánchez ha ganado una gran relevancia no solo nacional, sino internacional. Los usuarios turcos de redes sociales iniciaron un movimiento masivo en X halagando el actuar del presidente español. El periodista turco Özgür Hasan Altuncu pidió a sus compatriotas en un tuit que para "demostrar" su apoyo a España empezaran a hacer espacio en sus armarios para Zara y Bershka o a usar BBVA en sus decisiones financieras.

Lo de Turquía no ha parado en ningún momento desde entonces. Miles y miles de usuarios turcos dando ideas para apoyar al país en caso de que Trump hiciera real su advertencia. El último caso se ha producido durante la previa de un partido del Rayo Vallecano.

Sánchez, presente en Turquía

El Rayo Vallecano de Íñigo Pérez afronta este jueves un partido crucial en la Conference League. Se enfrentará en octavos de final al Samsunspor, un equipo de Turquía. Los aficionados turcos han paseado por las calles no solo reproduciendo en un gran altavoz el himno del equipo madrileño.

El periodista de la Cadena Ser, José David Palacio, ha grabado a los aficionados turcos haciendo un pequeño cántico sobre Pedro Sánchez: "¡Pedro Sánchez Atatürk! ¡Pedro Sánchez Atatürk!".

Qué o quién es Atatürk

La palabra Atatürk viene de Mustafa Kemal Atatürk, el fundador de la Turquía moderna. Es una especie de título otorgado que significa "padre de los turcos", por lo que los aficionados del Samsunspor han querido mostrar su apoyo a Sánchez a través de este cántico.

Atatürk dejó un legado enorme en Turquía, lo que se conoce como kemalismo con varios logros en su mandato: