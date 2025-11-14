La colina que esconde un rostro sonriente de 90 metros cada otoño gracias a sus gigantescos pinos

Entre Grand Ronde y Willamina, a la vista de los conductores que recorren la carretera estatal Oregon 18, una ladera ofrece un paisaje único cada otoño: un enorme rostro sonriente de unos 90 metros de diámetro aparece entre los árboles gracias a un diseño vegetal intencionado. El smiley, visible cuando las agujas otoñales cambian de color, se ha convertido en una atracción inesperada para quienes cruzan esa parte de Polk County.

Este diseño no es fruto del azar: fue planeado y plantado en 2011 por personal de Hampton Lumber. David Hampton, copropietario de la empresa, y Dennis Creel, entonces responsable del manejo de tierras, calcularon in situ la posición del círculo y la ubicación exacta de los ojos y la boca, según recoge Oregon Live. El trazado se ejecutó con cuerdas y mediciones antes de plantar cientos de árboles.

El resultado nació como un ejercicio de precisión forestal que también buscaba embellecer un terreno de reforestación sin alterar la función económica del bosque. El efecto de su colorimetría se consigue gracias a la combinación de especies: abetos Douglas (Douglas-fir) para las zonas que quedan siempre verdes, y alerces (larch) alrededor para el contorno amarillo que hace visible la cara en otoño.

Un paisaje efímero

A diferencia de la mayoría de coníferas, los alerces son caducifolios, es decir, sus hojas cambian al amarillo y caen, provocando el contraste cromático que revela la sonrisa durante las semanas de cambio estacional. Ese proceso natural convierte la colina en un lienzo efímero donde el bosque parece cobrar expresión propia: una cara risueña que emerge entre los tonos dorados del otoño y desaparece con la llegada del invierno.

Los responsables de Hampton Luber subrayan que la intervención fue parte de las labores ordinarias de manejo y reforestación: se seleccionaron especies según la altitud y la calidad del suelo, y la plantación respetó los ciclos de rotación maderera de la propiedad. De esta forma, la intención no fue sólo crear una curiosidad visual, sino mostrar que la gestión productiva del monte puede convivir con gestos de diseño paisajístico.

Cada otoño la cara reaparece y podrá seguir viéndose durante las próximas tres o cinco décadas mientras los árboles crezcan hasta la edad de corte marcada por la rotación forestal de la compañía, tal y como indica Kristin Rasamussen, portavoz de Hampton Lumber, según el medio citado. De esta forma, la historia del “monte que sonríe” ha convertido esta plantación en un pequeño icono de la región.