Tolo, madrileño que ha dejado de viajar a Mallorca después de 17 años seguidos: "La isla ha perdido esa calma que la hacía especial"

Mallorca lleva años viviendo en una contradicción difícil de sostener. La isla sigue batiendo récords turísticos, pero cada vez son más las voces (por supuesto de locales, pero también de visitantes) que hablan de saturación.

Atascos desesperantes en las carreteras, playas abarrotadas desde primera hora, precios cada vez más altos, colas en cualquier restaurante, alquileres imposibles y una sensación creciente de que, cada vez más, todo gira única y exclusivamente alrededor del turismo.

El problema ya no afecta sólo a quienes viven allí todo el año. También empieza a cambiar la experiencia de quienes llevaban décadas eligiendo la isla precisamente por lo contrario: su calma. Porque Mallorca vendía una idea de desconexión, de ritmo lento, de pueblos tranquilos y calas todavía medio salvajes. Y muchos, como Tolo, sienten que esa esencia se está diluyendo.

Después de 17 años viajando a la isla, Tolo y su mujer, Teresa, una pareja madrileña de 60 años, han decidido dejar de ir. Y no porque hayan dejado de querer Mallorca, sino porque sienten que la isla que conocieron ya casi no existe.

Pérdida de identidad, y de atractivo

Tolo y Teresa han elegido durante casi dos décadas Mallorca como su destino vacacional, como "una especie de refugio personal". "Mi mujer y yo estábamos enamorados de la isla, era nuestro sitio", confiesa Tolo. Empezaron a ir hace 17 años, primero en verano y después también en escapadas fuera de temporada. Tenían restaurantes favoritos, pequeñas calas a las que siempre volvían y esa sensación de llegar a un lugar donde todo parecía ir más despacio.

"Mallorca tenía algo distinto. Esa tranquilidad, ese ritmo lento, esos paisajes que hacen que te pares a estar presente y se pare el tiempo… el famoso island vibe de isla", recuerda con cariño.

Sin embargo, algo cambió. Y ahora la pareja, tras 17 años eligiendo la isla, ha empezado a buscar destinos alternativos. “Este año ya hemos decidido no ir”, cuenta con pesar. “La isla ya no es lo que era, ya no se puede estar tranquilo”, expone.

"La isla ya no es lo que era"

"Ya no es lo que era". A Tolo la frase le sale rápido, casi automática. Habla de tráfico constante incluso en zonas donde antes apenas había coches, de playas masificadas desde las ocho de la mañana y de pueblos donde "ya cuesta escuchar español". Pero, sobre todo, habla de una pérdida de ambiente, de identidad y de esencia.

"No es solo que haya mucha gente. Es que ha cambiado completamente el tipo de turismo y la forma de vivir la isla", asegura el madrileño. "Los lugares ya no transmiten paz y a los residentes cada vez cuesta más verlos", critica.

Tolo describe una Mallorca mucho más acelerada. "Antes ibas a cenar y había silencio, paseabas tranquilo. Ahora hay colas para todo, reservas para cualquier cosa y una sensación de agobio constante", asegura. Y eso, según dice: "Termina cambiándolo todo". También para el visitante.

Cuando el éxito se convierte en un problema

"Lo curioso es que Mallorca está muriendo un poco de éxito", reflexiona. "La gente iba porque era preciosa, auténtica y tranquila. Pero cuando llevas a un lugar al límite, lo que le daba identidad acaba desapareciendo".

Para él, el problema no es el turismo en sí. "Es normal que la gente quiera ir. Yo soy turista también". La cuestión, insiste, es la falta de límites: "La isla tiene un tamaño. No puedes meter cada vez más gente sin que eso tenga consecuencias".

Tolo asegura que en los últimos viajes ya notaban cierto cansancio incluso entre los propios residentes. "La gente allí está quemada, y eso se nota. Y es lógico", apunta. "Los mallorquines han sido siempre personas extremadamente educadas y serviciales, pero ya no pueden más", reflexiona. Habla de camareros agotados, transportes colapsados y precios disparados. "Llegó un momento en que hasta nosotros, que llevábamos años yendo, empezamos a sentir que molestábamos".

Un adiós que duele

La decisión de dejar de ir no fue inmediata, pero sí inevitable. "El año pasado volvimos y dijimos: creo que ya está", expone Tolo. No lo dice con enfado, sino con tristeza: "Nos da mucha pena porque hemos querido muchísimo esa isla, era un poco nuestro lugar".

Cuando piensa en Mallorca, sigue recordando aquellas primeras veces: desayunos largos y lentos frente al mar, calas medio vacías y pueblos donde todavía parecía que el tiempo iba más despacio. "Eso era lo que enamoraba. Y precisamente eso es lo que se está perdiendo", lamenta el madrileño.

Ahora buscan otros destinos. Lugares más tranquilos, menos explotados. Aunque Tolo reconoce que no es fácil encontrar algo parecido. "Mallorca era especial. Quizá por eso duele más verla cambiar", concluye.