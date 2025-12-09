Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Los 7 mejores mercadillos navideños de España
Navidad
Fondo del mercado de Navidad con árbol de Navidad con decoración y luces. Feliz Navidad, vacaciones y feliz concepto de Año Nuevo

Los 7 mejores mercadillos navideños de España

Combinan tradición, artesanía, ambiente festivo y encanto local.

Helena Zarco García
alt="alt="Vista nocturna de la Plaza del Pilar, la plaza principal del centro histórico de Zaragoza, durante la Navidad. Zaragoza, Aragón, España, diciembre de 2018.""
Mercado de Navidad de Plaza del Pilar (Zaragoza)Mercado con ambiente festivo, decoraciones, puestos de artesanía y un gran belén. Además suele incluir pista de hielo y atracciones para familiasGetty Images
alt="alt="Madrid, España. 3 de diciembre de 2021. Peluches y motivos navideños en el mercado de la Plaza Mayor en fechas previas a la Navidad.""
Mercadillo de la Plaza Mayor (Madrid)Es el mercadillo navideño más emblemático de la capital. Cuenta con más de 100 casetas donde se pueden encontrar adornos, figuras de belén, decoraciones navideñas y objetos de regalo.via getty images Jose González Buenaposada
alt="alt="GRANADA, ESPAÑA - 29 DE NOVIEMBRE: Árbol y luces de Navidad el 29 de noviembre de 2019 en Granada, España. (Foto de Alex Camara/Europa Press vía Getty Images) (Foto de Europa Press News/Europa Press vía Getty Images)""
Mercado de Navidad en Plaza Bib‑Rambla (Granada)Su entorno histórico ––a pocos pasos de la catedral y con el telón de fondo de monumentos centenarios–– añade un plus romántico y cultural, perfecto para combinar turismo y espíritu navideño.via getty images Álex Cámara / Europa Press
alt="alt="Vista nocturna mientras los españoles visitan el colorido mercado navideño iluminado de la Feria de Belén con decoraciones artesanales junto a la catedral gótica de Sevilla.""
Mercadillo-SevillaVista nocturna mientras los españoles visitan el colorido mercado navideño iluminado de la Feria de Belén con decoraciones artesanales junto a la catedral gótica de Sevilla.Getty Images
alt="alt="Málaga, Andalucía, España 18 de diciembre de 2023. Decoración navideña cerca de un centro comercial en la ciudad de Málaga.""
Mercado de Paseo del Parque (Málaga)Junto a su famosa iluminación navideña en Calle Larios, ofrece un ambiente festivo, mediterráneo y alegre, perfecto para quienes prefieren un clima más suave.Getty Images
alt="alt="VALENCIA, ESPAÑA - 2 DE DICIEMBRE: Carrusel en la Plaza del Ayuntamiento con adornos navideños el 2 de diciembre de 2025 en Valencia, España. (Foto de Luis Carbonell Carbo/Getty Images)""
Mercado Navideño en la Plaza del Ayuntamiento (Valencia)Valencia ofrece una Navidad con buen clima y posibilidades de turismo, ideal si quieres huir del frío intenso sin renunciar a las luces, el ambiente festivo y una escapada cultural distinta.Getty Images
alt="alt="Personas en el Ayuntamiento la plaza en tiempo de Navidad, Catedral de Toledo está en el fondo""
Mercado Navideño de la plaza del Ayuntamiento de ToledoCuenta con el famoso Carrusel Tíovivo Tradicional de dos plantas, 15 casetas de productos navideños, chocolatería, vino caliente y muchas actividades.
Getty Images
