Los finlandeses se derriten por España y estas son las ciudades que más les hacen sudar

Quien lo diría: los finlandeses, hijos del hielo, se derriten por España. Según el diario Iltalehti, nuestro país ha conseguido el “oro” entre los destinos internacionales más queridos por los habitantes de Finlandia, al menos cuando se mide por noches de estancia. Los datos, elaborados por Turespaña, confirman que el sol ibérico les atrae más que el báltico: si bien Suecia y Estonia siguen encabezando el ranking por número total de viajes, la cosa cambia en cuanto se cuenta quién se queda más tiempo. Y ahí, España se cuelga la medalla.

Solo hasta agosto de 2025, más de 360.000 finlandeses han pasado por aquí. No está mal para un país con menos habitantes que Andalucía. La estancia media es de 9,5 noches, aunque un 3 % se instala por más de un mes, casi siempre en Alicante o Andalucía. Y no es casualidad: lo de “ir a España a pasar el invierno” ya es casi una institución nórdica. Las Canarias y la Costa del Sol siguen llenas de acentos finlandeses, pero algo está cambiando. La nueva hornada de viajeros busca más que sol y tumbona: cultura, arquitectura, buen comer y paisajes de postal.

En la lista de los destinos españoles que más están creciendo entre los turistas finlandeses figuran Bilbao, Sevilla, Valencia, Murcia y Granada. El informe de Turespaña cita a Bilbao como la joya gastronómica del norte, con su Guggenheim y sus 22 estrellas Michelin, y esos bares de pintxos donde cada bocado se defiende solo, sin necesidad de ser compartido. En Sevilla, el encanto andaluz se multiplica con el flamenco, la Semana Santa y el Alcázar, pero también con un reclamo inesperado: los escenarios de Juego de Tronos.

Valencia se lleva los aplausos por ser la patria de la paella y, al mismo tiempo, un símbolo del futuro con su Ciudad de las Artes y las Ciencias. Además, a partir del 11 de abril de 2026 Finnair estrenará vuelo directo desde Helsinki, lo que, para los finlandeses, es casi una invitación formal. En Murcia, en cambio, el gancho es otro: calma, precios más bajos y comida sin postureo. Lo que se dice una España auténtica, con huerta, fruta fresca y mariscos sin filtro de Instagram. Y en Granada, el flechazo es completo: la Alhambra, la Sierra Nevada, el duende y ese aire de ciudad que parece vivir a su propio ritmo.

Según Turespaña, los motivos que llevan a los finlandeses a volver una y otra vez van mucho más allá del sol. El nuevo filón se llama turismo de series y bienestar. Muchos viajan para recorrer escenarios de La casa de papel o de La promesa, y otros para combinar yoga, golf o senderismo con gastronomía. Los caminos de Santiago y de los Faros en Galicia se han convertido en terreno conocido para los amantes de la naturaleza y las rutas largas: otro tipo de peregrinación, pero con crema solar.

Y así, mientras Finlandia presume de lagos, nosotros presumimos de que sus habitantes acaben siempre en nuestras playas, terrazas y rutas. No hay sauna que compita con una tarde de tapas en Granada o una ronda de pintxos en Bilbao. Al final, parece que el sueño finlandés no estaba en el norte, sino bajo el sol del sur.