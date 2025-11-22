Iberia cancela sus vuelos comerciales a Venezuela ante la situación en ese país
Según han explicado desde la compañía, se irá estudiando la situación para decidir cuándo retomar sus operaciones.
Iberia cancela sus vuelos comerciales a Venezuela. La compañía ha tomado la decisión este sábado y ha afirmado que irá evaluando la situación en el país para decidir cuándo vuelve a activar sus operaciones. La marca ha adoptado esta decisión siguiendo a otras aerolíneas, que también han tomado este camino por la situación en el país, según han confirmado a EFE fuentes de la compañía.
Esto se produce tras el aviso que emitió el viernes la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, donde se pedía "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe por "una situación potencialmente peligrosa en la región".
