Un británico reserva por 22 euros un hotel en Benidorm y encuentra el verdadero tesoro de los alojamientos baratos
"Es increíble lo grande que es".
Pese a que Benidorm es uno de los principales destinos turísticos de España, alojarse al ir de vacaciones al municipio costero no tiene por qué suponer gastarse cientos (o incluso miles) de euros.
Un turista británico se ha hecho con una auténtica ganga en un viaje reciente a la localidad alicantina. Ha pagado 20 libras (unos 22 euros, al cambio actual) por cada noche que ha pasado en un ático en Benidorm.
El viajero, llamado Grumet White, ha publicado un vídeo en la red social TikTok que acumula más de 100.000 reproducciones enseñando dónde ha conseguido dormir en Benidorm por esa irrisoria cantidad de dinero.
En el vídeo, del que incluso se ha hecho eco el medio de comunicación británico The Mirror, el hombre ha subrayado que en Benidorm no es necesario "gastar miles de libras para alojarse en grandes hoteles de lujo".
El ático, que Grumet White ha compartido con un compañero de viaje, cuenta con cuatro habitaciones y se encuentra equipado con bar, televisión, cuarto de baño y un balcón con vistas. El inmueble, además, se encuentra situado en pleno centro de Benidorm.
En la grabación se muestran dos camas individuales, un cuarto de baño con ducha y una pequeña cocina con fregadero, fogones, nevera y armarios. También se puede observar una sala de estar con sofá, televisión y dos camas más.
El turista británico se ha deshecho en elogios hacia el ático asegurando que "es increíble lo grande que es". Respecto a su ubicación, Grumet White ha resaltado que "está muy cerca de la playa, a un minuto aproximadamente".
Tras la positiva experiencia de esta reserva por solo 22 euros por noche, el viajero ha concluido que quienes gastan miles de euros para alojarse en hoteles populares de Benidorm "solo están pagando por el nombre", ya que las habitaciones son pequeñas para su elevado precio.