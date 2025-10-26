Un hombre quiere viajar de Helsinki a Málaga y las 60 horas de retraso de la aerolínea le dejan sin golf y sin alojamiento

Lo que debía ser un sencillo regreso a casa tras unas vacaciones de golf en la Costa del Sol se convirtió en una odisea de más de dos días para Erik Lehtinen, un ciudadano finlandés residente en Helsinki. Su vuelo de Finnair desde Málaga sufrió una cancelación de última hora y la aerolínea tardó casi 60 horas en ofrecerle una alternativa, dejándolo mientras tanto sin alojamiento ni compensación efectiva.

Lehtinen había disfrutado sin contratiempos de su escapada en Alhaurín de la Torre y llegó al aeropuerto de Málaga el lunes por la tarde para tomar su vuelo de regreso, programado a las 17:35. Pasó el control de seguridad, se tomó una bebida y esperó tranquilamente hasta que, a menos de una hora del embarque, recibió un mensaje de Finnair informándole de un retraso.

Minutos después, la compañía notificó la cancelación del vuelo por un problema técnico y prometió información sobre alojamiento en un plazo de dos horas. Sin embargo, el mensaje nunca llegó. El viajero, por su cuenta, tuvo que buscar un hotel en Alhaurín el Grande y pagar de su bolsillo las noches extra.

A las 19:09, Finnair envió un nuevo mensaje: el vuelo de sustitución saldría el jueves a la una de la madrugada, es decir, más de dos días después de la cancelación inicial. Para entonces, Lehtinen ya había aprovechado el tiempo de la mejor manera posible: “El martes practiqué en el campo y el miércoles jugué otra ronda completa”, bromeó el pasajero.

La causa de la cancelación estaba en un insólito problema de mantenimiento. Finnair había retirado varios aviones de servicio después de descubrir que las fundas de los asientos habían sido lavadas con agua, sin verificar si ese método afectaba su resistencia al fuego. La medida preventiva provocó la anulación de decenas de vuelos, entre ellos el de Lehtinen.

El pasajero asegura que la aerolínea nunca le ofreció el alojamiento que exige el reglamento europeo 261/2004 para estos casos. Además, el supuesto bono de 17 euros que Finnair le envió por mensaje resultó estar sin fondos cuando trató de usarlo en el aeropuerto. “Era como un billete de lotería vacío”, contó entre risas.

Desde la compañía aérea admiten que algunos clientes no recibieron la información prometida por “una interrupción en los sistemas de comunicación” y piden disculpas por lo ocurrido. Lehtinen, por su parte, ya prepara una reclamación formal a Finnair tras un viaje que acabó siendo más largo —y caro— de lo previsto.