Un piloto aclara si de verdad es necesario poner el modo avión en los vuelos

El piloto Perico Durán, "Comandante Airbus320" según su bio de Instagram, ha sido el último invitado del podcast Tómatelo con vino, donde ha resuelto alguna duda habitual sobre los aviones y su seguridad.

Entre otras, ha aclarado si de verdad es importante poner los teléfonos en modo avión, como solicita la tripulación antes de despegar.

"La aviación intenta minimizar riesgos al 100%. Gente más lista que nosotros piensa que podría llegar a pasar algo. Ese pasar algo no es que se te pare un motor, no es que no baje el tren de aterrizaje... lo que puede pasar a lo mejor es una pequeña falsa indicación de algo", ha expuesto.

Según Durán, eso puede suponer una distracción: "¿Qué es lo que dice la aviación? Oye, mira, cuando estemos cerca del suelo, que es cuando los móviles empiezan a emitir más, vamos a decir que la gente ponga el modo vuelo para evitar una distracción".

Como ha recalcado, él necesita esa fiabilidad al 100% "de la pantallita", por lo que sí ve necesario activarlo en los teléfonos y ha animado a seguir la norma: "¿Qué más te da? Son 10 minutos desde 10.000 pies hasta que aterrizas. Ponlo en modo vuelo y evitas una distracción, que es una chorrada. Es estar 10 minutos sin móvil, no pasa nada".