Un piloto visita la terminal más grande del mundo y se sorprende al verla prácticamente vacía

En el aeropuerto más grande del mundo no hay colas, no hay ruido ni prisas y casi no hay pasajeros. Pensado para transportar a más de 100 millones de pasajeros cada año —igual que el de Ciudad Real—, el piloto y creador de contenido sobre viajes, Stefan Drury, se ha encontrado una postal muy diferente a la que se esperaba: pasillos interminables, tiendas cerradas y la sensación de que aquel monstruo de acero y cristal, como es la terminal de Daxing que diseñó la desaparecida Zaha Hadid, aún espera la llegada de sus multitudes.

Inaugurado en 2019, el aeropuerto internacional de Daxing se gestó como el nuevo gran hub de Pekín, con capacidad para absorber el tráfico que desborda al viejo Pekín-Capital. La terminal ocupa 700.000 metros cuadrados bajo techo, distribuidos en seis brazos que recuerdan a una estrella de mar y cuenta con 82 puertas de embarque y cinco pistas de aterrizaje: cuatro comerciales y una militar, que se han construido sobre una superficie de 2.679 hectáreas. El presupuesto de construcción ascendió a 80.000 millones de yuanes (10.400 millones de euros) y su silueta futurista, reconocible desde el aire, se convirtió de inmediato en todo un icono arquitectónico.

El problema es que el flujo de pasajeros aún no acompaña. Mientras Pekín-Capital sigue registrando la mayor parte de los vuelos por su cercanía al centro urbano, Daxing apenas llena una fracción de su capacidad. Un tren exprés conecta la estación de Caoqiao con el aeropuerto en 19 minutos, con frecuencias de seis minutos y medio, pero ni siquiera esa infraestructura ha logrado modificar los hábitos de los viajeros.

Drury, acostumbrado a transitar por aeropuertos como Dubái o Atlanta, describe un contraste sorprendente:“Algunas tiendas ni siquiera abren y no da la sensación de que haya mucho movimiento de vuelos”, comentó al recorrer la terminal, donde encontró a más guardias de seguridad que pasajeros. "No recuerdo haber visto nunca algo así dentro de la zona restringida de un aeropuerto internacional”, remató.. Según la web Aviation A2, el complejo ha recibido múltiples premios por sus medidas de higiene y la experiencia del cliente. Pekín mantiene el objetivo de que en 2040, sea el más transitado del planeta.