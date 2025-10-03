Un piloto señala a dónde van a parar las heces cuando un pasajero defeca en un avión y cómo lidian con ellas

Un avión tiene muchas curiosidades que solo los que los diseñan o trabajan en ellos, como la tripulación de cabina o pilotos conocen. Por ejemplo, el lugar con más bacterias no es el baño como muchos piensan o cuales son los artículos gratuitos que se pueden solicitar si estás volando en clase económica.

Es normal que las publicaciones en redes sociales de miembros de la tripulación se vuelvan virales cuando comparten datos curiosos, ya que este tipo de contenido despierta el interés de muchos usuarios. Eso fue precisamente lo que le ocurrió al piloto Garrett Ray, de 30 años, residente en Dallas, Texas cuando desmintió un mito muy famoso.

El joven piloto, además de volar aviones, suele publicar en su cuenta @flywithgarrett, historias sobre la vida en la cabina, como los salarios de los pilotos o cómo son sus alojamientos. Esta vez decidió abordar una curiosidad que generó más de 2 millones de visualizaciones y casi 58 mil likes.

La explicación más esperada

Ray explicó que, contrariamente a la creencia popular de que “todo desaparece en el aire”, los baños de los aviones cuentan con un sistema cerrado. Cada descarga es absorbida a alta presión hacia un tanque de almacenamiento ubicado bajo la aeronave. Allí los residuos son tratados con un químico azul que desodoriza y ayuda a descomponer la grasa. Una vez en tierra, personal especializado se encarga de vaciar y limpiar los depósitos.

Además, Este sistema se utiliza en todo tipo de vuelos, domésticos o internacionales sin importar su duración. “Por ejemplo, un Boeing 747 puede soportar hasta 1,000 descargas en un solo vuelo de larga distancia, acumulando más de 320 galones —unos 1,211 litros— de desechos”, detalló el piloto.

Sorpresas entre los comentarios

El tema desató cientos de comentarios. Algunos usuarios recordaron entre risas que, de niños, creían que las heces caían directamente al cielo abierto: “Yo de pequeño pensaba que se desechaba por fuera del avión”.

Otros, más serios, destacaron lo valioso de conocer cómo funcionan los sistemas de aviación: “Interesante y es un respiro saber que cuando siento que algo me cae de la nada y no llueve o está el cielo despejado no son restos de las heces del avión” y otro usuario comentó “es verdad lo que dice la gente de que aprendes algo nuevo cada día”.