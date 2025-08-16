Ni las alfombras ni los baños son los lugares más sucios del avión: una azafata destapa el lugar que "nunca se limpia" y es un foco de bacterias

Imagen de archivo de dos pilotos de avión en el interior de la cabina.

La mayoría de pasajeros cree que los baños y las alfombras son los lugares más sucios de un avión. Sin embargo, unas azafatas con años de experiencia aseguran que hay algo mucho peor y que puede pasa desapercibido a simple vista.

Si tienes pensado volar pronto, conviene que conozcas esta información antes de tu próximo viaje ya que podría ahorrarte un buen disgusto y unas cuantas bacterias de regalo.

Adiós a los pantalones cortos

Cher Killough, azafata estadounidense con seis años de experiencia en el aire, compartió en su cuenta de TikTok (@cherdallas) una clara advertencia: no usar pantalones cortos durante un vuelo. “Es repugnante. Tu piel está en contacto directo con el asiento, lo cual es un caldo de cultivo para bacterias", explicó.

Su consejo es apostar por pantalones largos, faldas o vestidos que cubran las piernas, e incluso ropa deportiva cómoda. También desaconseja sandalias y chanclas, y asegura que siempre viaja con zapatillas cerradas.

El verdadero foco de bacterias

Aunque muchos pasajeros señalan a los baños o las moquetas como los lugares más sucios, otro auxiliar de vuelo reveló en su cuenta de Reddit que el lugar más sucio del avión es en realidad la bolsa de malla frente al asiento.

Ha visto cómo los pasajeros la usan para tirar calcetines, restos de comida, chicles e incluso bolsas de vómito. “Cuando limpiamos, normalmente solo vaciamos la basura. No se limpian ni se desinfectan”, aseguró.

Como recomendación es mejor que no toques esa zona. Lo que no se ve puede ser igual o más peligroso que lo evidente. En cuestiones de higiene en un avión, la prevención es tu mejor compañera de viaje.