Una azafata señala cómo prepara la maleta para que una prenda no acabe ensuciando toda la ropa del equipaje

Organizar bien la maleta no solo ahorra espacio: también evita cargar peso innecesario y asegura que la ropa llegue en buen estado. Un simple descuido puede acabar con camisas arrugadas o prendas manchadas por unos zapatos mal colocados.

El error más común: los zapatos sueltos. Muchos viajeros los meten directamente en la maleta, pero los especialistas recomiendan guardarlos por separado, dentro de bolsas de tela o fundas con cremallera, tal y como apunta una azafata de vuelo, muy familiarizada con este tipo de situaciones.

De este modo se impide que la suciedad de las suelas termine sobre la ropa. Existen también organizadores de viaje con compartimentos específicos que facilitan aún más la tarea.

Ventajas claras: mantener la ropa limpia, reducir la cantidad de prendas que habrá que lavar a la vuelta y conseguir que el equipaje se vea más ordenado. Los cubos de embalaje y bolsas plegables son una solución práctica para aprovechar cada rincón de la maleta.

Trucos de viajeros expertos

Cordones atados : así los zapatos mantienen su forma y no se enganchan con otras prendas.

: así los zapatos mantienen su forma y no se enganchan con otras prendas. Usa su interior: calcetines, cargadores o accesorios pequeños pueden guardarse dentro de los zapatos para optimizar espacio.

calcetines, cargadores o accesorios pequeños pueden guardarse dentro de los zapatos para optimizar espacio. Protege los delicados: si son de cuero o materiales frágiles, lo mejor es envolverlos en un paño o guardarlos en una bolsa extra.

Preparar bien los zapatos antes de salir de viaje ahorra tiempo al desempacar y protege toda la ropa. La inversión en un par de bolsas reutilizables u organizadores sencillos es mínima, pero puede marcar la diferencia en tus próximas vacaciones.