Una experta advierte a los viajeros: esto es lo que nunca debes olvidar meter en tu equipaje de mano

A la hora de hacer una maleta para viajar, hay que tener en cuenta el tipo de equipaje permitido. Si no se va a facturar, es importante que la maleta de mano contenga todo lo imprescindible en un espacio reducido, algo que no siempre es sencillo debido a sus reducidas dimensiones, especialmente en invierno.

Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el equipaje de mano no debe superar los 55cm x 35cm x 20cm, por lo que muchas veces hacer esta maleta se convierte en un auténtico rompecabezas.

Para ayudar a que no se olvide nada de lo esencial y recomendar lo que sí o sí hay que meter en el equipaje de mano, la azafata Annika Sharp ha acudido al programa de televisión finlandés After Five, donde ha explicado sus esenciales dentro de la maleta.

Como parte de la ropa recomienda unos "buenos zapatos si caminas mucho", "ropa cómoda que no se arrugue: 1 o 2 pantalones y 1 o 2 blusas que se puedan usar con las piernas cruzadas" y un "inventario mínimo de cosméticos con botellas de tamaño de viaje que se pueden llenar en casa".

Pero además de esto, pide prestar atención especialmente a dos objetos imprescindibles cuando se viaja: la medicación y lo necesario para los niños si se va con ellos.

"Los medicamentos personales de cada uno. A veces pasa que necesitamos un producto que está a diez kilómetros de distancia, en la bodega en una maleta facturada. Por eso es absolutamente importante", afirma Sharp.

Del mismo modo, recomienda llevar cuando se va con niños pequeños "algo que haga el viaje cómodo para todos" como una "pequeña merienda y un cambio de ropa", además de un "paquete de pañuelos o toallitas húmedas" para limpiar si es necesario.