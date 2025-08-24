Una familia cambia California por un tramo del Camino de Santiago y encuentran la gran felicidad: "Una mudanza transformadora"

Una familia decidió cambiar California por un tramo del Camino de Santiago y han encontrado la gran felicidad de forma muy inesperada. Según ha informado CNN, la vida de la doctora Colleen Crowley, su marido y sus hijos se transformó.

Tal y como han contado, decidieron recorrer un tramo de esta ruta española y el resultado ha sido llamativo. "Suena muy trillado, pero creo que todos son mucho más felices aquí", ha señalado.

Junto a su marido y sus hijos, de 16, 13 y 8 años, decidieron hacer una mudanza "increíble y transformadora". "Ojalá lo hubiéramos hecho antes", ha detallado al citado medio norteamericano.

Entre sus planes ya estaba la idea de vivir en el extranjero, pero decidieron hacerlo cuando consideraron que era oportuno. "Vivir en culturas y comunidades diferentes. Y residir en un solo lugar nos parecía un poco antitético a quienes somos", ha destacado.

La protagonista ha contado que fue a raíz del teletrabajo para la pandemia del covid lo que hizo que se lo plantearan seriamente. "Entonces, entre nuestras carreras y el estado de desarrollo de nuestros hijos, pensamos: 'Creo que es hora de irnos'", ha relatado.

"Queríamos vivir en un lugar donde pudiéramos disfrutar de nuestra pasión por la naturaleza: surfear, esquiar y hacer senderismo", ha razonado, antes de explicar por qué decidió escoger San Sebastián: "Realmente queríamos familia, naturaleza y una experiencia española".

"Después de dos días, supimos que habíamos encontrado el lugar perfecto. El tamaño, la geografía y la naturaleza se adaptaban perfectamente a lo que priorizamos y valoramos", ha señalado.