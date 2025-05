Una pasajera alucina con su asiento y la respuesta de Ryanair casi parece una amenaza: "Consideráte afortunada"

Lo de volar con Ryanair tiene premio. A veces es un asiento cómodo. Y otras, una colleja virtual. Una pasajera lo celebró en las redes sociales y la compañía aérea lowcost no tardó en cortarle el rollo con una respuesta lapidaria que ha dado la vuelta a internet.

La historia empezó con un tuit. Una pasajera de la aerolínea hace una publicación durante su vuelo, celebrando lo que parecía haber sido toda una lotería cuando hablamos de viajar en términos de Ryanair: asiento en el pasillo, espacio y, sorpresa, la plaza del medio vacía.

Según informa el medio italiano Tutto Notizie, en la imagen publicada se podía ver una guía turística de Irlanda, lo que hace pensar que el trayecto era hacia ese país o de vuelta. Lo importante es que la usuaria no se cortó en presumir su suerte y escribió: “Asiento amplio, pasillo y el asiento del medio vacío. No podía haberme ido mejor", todo, con tono irónico, claro y citando a la aerolínea.

La aerolínea irlandesa, fundada en 1985, no se esconde. Sabe que sus vuelos no destacan precisamente por el confort. Y, en vez de disimular, lo utiliza a su favor. Sus redes están llenas de memes, respuestas punzantes y bromas que giran en torno a una idea muy clara: “si lo has elegido tú, no te quejes”.

La ironía es su bandera, y no discriminan: clientes, competidores o incluso ellos mismos. Todo entra en el saco de los chascarrillos que arrasan en X (antes Twitter) y TikTok. Y aunque a muchos les hace gracia, no faltan quienes consideran que ese tono roza la falta de respeto. Aun así, ahí siguen. Y lo cierto es que el modelo les funciona. Porque mientras te ríes o te indignas, ya has mirado si hay vuelos a Londres por 9,99 €.