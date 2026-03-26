Viajar a Londres en 2026: el requisito que muchos españoles todavía desconocen

Londres vuelve a posicionarse como uno de los destinos internacionales más buscados por los españoles para Semana Santa. Sin embargo, este año hay una diferencia importante respecto a las escapadas anteriores. Ya no basta con tener el vuelo reservado, el hotel confirmado y el pasaporte a mano. Ahora hay un trámite previo que puede arruinar el viaje antes incluso de despegar.

Lo positivo es que todavía estás a tiempo de evitar ese problema y de viajar con todo en regla. A continuación, vas a ver qué es la ETA, quién la necesita, cómo se solicita y qué otras cuestiones hay que revisar antes de ir a Reino Unido para no llevarte una sorpresa desagradable.

¿Qué es la ETA y por qué ahora?

La ETA, siglas de Electronic Travel Authorisation, es una autorización electrónica de viaje que Reino Unido vincula digitalmente al pasaporte del viajero. ¡Ojo! No es un visado, pero en la práctica funciona como un requisito previo de entrada y, sin ella, incluso la aerolínea puede impedir el embarque.

Para los viajeros europeos, incluidos los españoles, este sistema empezó a aplicarse en 2025. Sin embargo, no ha sido hasta febrero de 2026 que el Gobierno británico ha reforzado su mensaje con una idea muy simple y muy seria, sin el permiso previo no hay viaje.

¿Quién la necesita y quién no?

En general, la necesitan los ciudadanos españoles y, en conjunto, los ciudadanos de la Unión Europea que viajen a Reino Unido por turismo, negocios, visitas familiares o estancias cortas similares. También hay que recordar que la ETA no sustituye al control fronterizo ni garantiza por sí sola la entrada, pero sí es el permiso previo que te permite viajar hasta allí.

En cambio, no necesitan la ETA quienes viajan con pasaporte británico o irlandés, ni quienes ya tienen permiso para vivir, trabajar o estudiar en Reino Unido. Tampoco la necesitan quienes cuentan con un visado británico válido. Ahora bien, una vez concedida, la autorización sirve para múltiples entradas durante dos años o hasta que caduque el pasaporte con el que se solicitó.

¿Cómo solicitarla?: pasos y plazos

La solicitud se hace online y la vía más directa es la app oficial UK ETA, disponible para móviles iOS y Android. Para completarla necesitas el pasaporte con el que vas a viajar, una dirección de correo electrónico, una foto tuya y un método de pago como tarjeta, Apple Pay o Google Pay. El proceso en sí está pensado para hacerse en pocos minutos, pero eso no significa que haya que dejarlo para el último momento.

De hecho, aunque muchas solicitudes reciben respuesta en minutos, el propio sistema avisa de que algunas pueden requerir revisión adicional que puede durar hasta 3 días laborables. Por lo tanto, lo más sensato es tramitarla con al menos una semana de margen y no confiar en que podrás resolverlo en el aeropuerto. Si la ETA no figura como aprobada, la compañía aérea puede denegarte el embarque y ahí ya no hay margen para el plan B.

Lo que la ETA no resuelve: la sanidad post-Brexit

Cabe dejar claro que tener la ETA aprobada no significa que esté todo resuelto antes de viajar a Londres. Esta autorización sólo sirve para poder desplazarte a Reino Unido con la documentación exigida, pero no cubre la asistencia médica ni los gastos que puedan surgir si necesitas atención sanitaria durante el viaje.

Y es que tras el Brexit, la atención sanitaria para visitantes ya no funciona igual que antes y no toda la asistencia es gratuita para quienes viajan por unos días. De hecho, una urgencia menor, una consulta o una prueba médica pueden traducirse en un gasto importante, entre 150 y 400 €.

En ese contexto, contar con un seguro de viaje en Reino Unido pasa a ser una medida bastante sensata. Compañías con presencia internacional como AXA Assistance gestionan este tipo de incidencias de forma habitual para viajeros españoles. Y respecto a otras opciones, destacan por la asistencia que brindan cuando ocurre algo.

Su operativa en Reino Unido permite coordinar directamente la atención con centros médicos, de modo que el viajero no tiene que adelantar pagos ni esperar a volver para iniciar reembolsos. También cubren cancelaciones, incidencias con el equipaje y asistencia en español las 24 horas desde el momento de la reserva.

Checklist completo antes de volar a Londres en 2026

Antes de salir hacia el aeropuerto, vale la pena dedicar dos minutos a revisar lo básico. Esto incluye:

ETA tramitada, aprobada y vinculada al pasaporte con el que vas a viajar.

Pasaporte en vigor, porque no se puede entrar solo con el DNI.

Seguro de viaje con cobertura médica para Reino Unido.

Reserva de alojamiento confirmada y a mano.

Vuelo de vuelta confirmado o prueba de fondos suficientes.

En definitiva, viajar a Londres en 2026 sigue siendo un plan perfecto para Semana Santa, pero ahora exige un paso previo que es mejor no pasar por alto. La buena noticia es que aún estás a tiempo de tramitar la ETA y salir de viaje con todo resuelto.