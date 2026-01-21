Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Bonoloto: comprobar resultado del sorteo de hoy miércoles 21 de enero
Loterías
Loterías

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo de hoy miércoles 21 de enero

La Bonoloto de hoy, miércoles 21 de enero de 2026, ha agraciado al número 20, 22, 24, 34, 39 y 44, siendo el número complementario el 30 y el reintegro el 9.

Redacción HuffPost
Bonoloto: comprobar los resultados del miércoles 21 de abril.
Bonoloto: comprobar los resultados del miércoles 21 de enero.

El ganador de la Bonoloto de hoy, miércoles 21 de enero de 2026 ha sido para el número 20, 22, 24, 34, 39 y 44, siendo el número complementario el 30 y el reintegro el 9.

Resultado del sorteo de la Bonoloto

  • Combinación ganadora: 20, 22, 24, 34, 39 y 44
  • Número complementario: 30
  • Reintegro: 9

Para participar en el sorteo de la Bonoloto tendrás que seleccionar 6 cifras en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Por un lado, deberás elegir si quieres jugar exclusivamente al próximo sorteo o a todos los restantes de la semana. El propio sistema de Loterías y Apuestas del Estado puede decidir por ti de forma aleatoria la combinación de tu boleto. Cada apuesta con 6 números seleccionados tiene un precio de 0,50€, y el mínimo para jugar es de 1€, es decir, que deberás realizar un mínimo de 2 apuestas.

Categorías de premios de la Bonoloto

La participación en el sorteo de la Bonoloto se puede registrar en un total de 8 combinaciones (apuesta sencilla) o combinaciones con más números. Estas son las diferentes categorías de premios: 

  • Primera categoría (6 aciertos):Se destina el 45 % de la recaudación
  • Segunda categoría (5 aciertos + nº complementario): Se destina el 24 % de la recaudación
  • Tercera categoría (5 Aciertos): Se destina el 12 %
  • Cuarta categoría (4 Aciertos): Se destina el 19 %
  • Quinta categoría (3 Aciertos): Premio fijo de 4 euros

Si en un sorteo no hubiese ganador de 1ª categoría, el fondo destinado a esta categoría pasará a incrementar el de la misma categoría del sorteo inmediato siguiente.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Redacción HuffPost
el huffpost para merck

Más de Loterías