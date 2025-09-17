Bonoloto hoy: comprobar número del miércoles 17 de septiembre

En breves instantes podrás conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025. Comprueba tu número de la Bonoloto y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

Para participar en el sorteo de la Bonoloto tendrás que seleccionar 6 cifras en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Por un lado, deberás elegir si quieres jugar exclusivamente al próximo sorteo o a todos los restantes de la semana. El propio sistema de Loterías y Apuestas del Estado puede decidir por ti de forma aleatoria la combinación de tu boleto. El precio de cada apuesta es de 50 céntimos de euros. Sin embargo, debes tener en cuenta que si participas en un único sorteo, el mínimo de apuestas a jugar son 2.

Para participar en el sorteo de la Bonoloto podrás hacerlo de forma puntual de lunes a domingo o los seis días gracias a la apuesta semanal.

El único día que no puedes jugar a La Bonoloto es el domingo. La Bonoloto tiene las siguientes categorías de premios:

Primera categoría (6 aciertos):Se destina el 45 % de la recaudación

Segunda categoría (5 aciertos + nº complementario): Se destina el 24 % de la recaudación

Tercera categoría (5 Aciertos): Se destina el 12 %

Cuarta categoría (4 Aciertos): Se destina el 19 %

Quinta categoría (3 Aciertos): Premio fijo de 4 euros

Si en un sorteo no hubiese ganador de 1ª categoría, el fondo destinado a esta categoría pasará a incrementar el de la misma categoría del sorteo inmediato siguiente.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.