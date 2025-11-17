Bonoloto: resultado del sorteo de hoy lunes 17 de noviembre

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy lunes 17 de noviembre de 2025 con un bote de 1.000.000 euros.

En La Bonoloto, sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado, necesitarás completar tu boleto seleccionando una combinación de 6 números (entre el 1 y el 49). Puedes realizar la selección de manera aleatoria o manual. En La Bonoloto tienes la opción de dos modalidades: simple o múltiple. El precio de una apuesta es de 0,50 euros, aunque tendrás que apostar al menos 1 euro. Es decir, que si tu boleto de la Bonoloto participa en un único sorteo, deberás incluir al menos dos apuestas.

La participación en el sorteo de La Bonoloto se puede registrar en un total de 8 combinaciones (apuesta sencilla) o combinaciones con más números.

El sorteo de la Bonoloto es una lotería que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. La Bonoloto tiene las siguientes categorías de premios:

Primera categoría (6 aciertos):Se destina el 45 % de la recaudación

Segunda categoría (5 aciertos + nº complementario): Se destina el 24 % de la recaudación

Tercera categoría (5 Aciertos): Se destina el 12 %

Cuarta categoría (4 Aciertos): Se destina el 19 %

Quinta categoría (3 Aciertos): Premio fijo de 4 euros

Si en un sorteo no hubiese ganador de 1ª categoría, el fondo destinado a esta categoría pasará a incrementar el de la misma categoría del sorteo inmediato siguiente.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.