Bonoloto: resultado del sorteo de hoy miércoles 10 de septiembre
Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy miércoles 10 de septiembre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 1.700.000 euros.
En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy miércoles 10 de septiembre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto que cuenta con un bote de 1.700.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.
Para participar en el sorteo de la Bonoloto tendrás que seleccionar 6 cifras en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Por un lado, deberás elegir si quieres jugar exclusivamente al próximo sorteo o a todos los restantes de la semana. El propio sistema de Loterías y Apuestas del Estado puede decidir por ti de forma aleatoria la combinación de tu boleto. El precio de una apuesta es de 0,50 euros, aunque tendrás que apostar al menos 1 euro. Es decir, que si tu boleto de la Bonoloto participa en un único sorteo, deberás incluir al menos dos apuestas.
En la Bonoloto podrás tener en juego 8 combinaciones diferentes con números de seis dígitos, lo que sería una apuesta sencilla, o varias combinaciones con más números.
Puedes jugar a la Bonoloto desde el lunes hasta el sábado todas las semanas. La Bonoloto tiene las siguientes categorías de premios:
- Primera categoría (6 aciertos):Se destina el 45 % de la recaudación
- Segunda categoría (5 aciertos + nº complementario): Se destina el 24 % de la recaudación
- Tercera categoría (5 Aciertos): Se destina el 12 %
- Cuarta categoría (4 Aciertos): Se destina el 19 %
- Quinta categoría (3 Aciertos): Premio fijo de 4 euros
Si en un sorteo no hubiese ganador de 1ª categoría, el fondo destinado a esta categoría pasará a incrementar el de la misma categoría del sorteo inmediato siguiente.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.