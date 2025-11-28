Comprobar Bonoloto hoy: resultado del viernes 28 de noviembre
Comprueba tu número de la Bonoloto de hoy, viernes 28 de noviembre de 2025, en el que podrás ganar un bote de 1.500.000 euros.
En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, viernes 28 de noviembre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 1.500.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.
En la Bonoloto, sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado, necesitarás completar tu boleto seleccionando una combinación de 6 números (entre el 1 y el 49). Puedes realizar la selección de manera aleatoria o manual. En La Bonoloto tienes la opción de dos modalidades: simple o múltiple. El precio de cada apuesta es de 50 céntimos de euros. Sin embargo, debes tener en cuenta que si participas en un único sorteo, el mínimo de apuestas a jugar son 2.
La participación en el sorteo de La Bonoloto se puede registrar en un total de 8 combinaciones (apuesta sencilla) o combinaciones con más números.
La Bonoloto se celebra diariamente, de lunes a sábado. La Bonoloto tiene las siguientes categorías de premios:
- Primera categoría (6 aciertos):Se destina el 45 % de la recaudación
- Segunda categoría (5 aciertos + nº complementario): Se destina el 24 % de la recaudación
- Tercera categoría (5 Aciertos): Se destina el 12 %
- Cuarta categoría (4 Aciertos): Se destina el 19 %
- Quinta categoría (3 Aciertos): Premio fijo de 4 euros
Si en un sorteo no hubiese ganador de 1ª categoría, el fondo destinado a esta categoría pasará a incrementar el de la misma categoría del sorteo inmediato siguiente.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.