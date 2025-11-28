Comprobar Bonoloto hoy: resultado del viernes 28 de noviembre

En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, viernes 28 de noviembre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 1.500.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

En la Bonoloto, sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado, necesitarás completar tu boleto seleccionando una combinación de 6 números (entre el 1 y el 49). Puedes realizar la selección de manera aleatoria o manual. En La Bonoloto tienes la opción de dos modalidades: simple o múltiple. El precio de cada apuesta es de 50 céntimos de euros. Sin embargo, debes tener en cuenta que si participas en un único sorteo, el mínimo de apuestas a jugar son 2.

La participación en el sorteo de La Bonoloto se puede registrar en un total de 8 combinaciones (apuesta sencilla) o combinaciones con más números.

La Bonoloto se celebra diariamente, de lunes a sábado. La Bonoloto tiene las siguientes categorías de premios:

Primera categoría (6 aciertos):Se destina el 45 % de la recaudación

Segunda categoría (5 aciertos + nº complementario): Se destina el 24 % de la recaudación

Tercera categoría (5 Aciertos): Se destina el 12 %

Cuarta categoría (4 Aciertos): Se destina el 19 %

Quinta categoría (3 Aciertos): Premio fijo de 4 euros

Si en un sorteo no hubiese ganador de 1ª categoría, el fondo destinado a esta categoría pasará a incrementar el de la misma categoría del sorteo inmediato siguiente.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.