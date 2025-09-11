Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo de hoy jueves 11 de septiembre

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy jueves 11 de septiembre de 2025.

Para jugar al sorteo de la Bonoloto administrado por Loterías y Apuestas del Estado, necesitarás escoger 6 números entre el 1 y el 49. Puedes seleccionar la combinación que desees o dejar que se asigne uno aleatorio. El precio de cada apuesta que realices en el sorteo de la Bonoloto tiene un precio de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio mínimo asciende a 1 euro.

Para participar en el sorteo de la Bonoloto podrás hacerlo de forma puntual de lunes a domingo o los seis días gracias a la apuesta semanal.

El sorteo de La Bonoloto se juega desde el lunes hasta el sábado, lo que deja fuera al domingo. La Bonoloto tiene las siguientes categorías de premios:

Primera categoría (6 aciertos):Se destina el 45 % de la recaudación

Segunda categoría (5 aciertos + nº complementario): Se destina el 24 % de la recaudación

Tercera categoría (5 Aciertos): Se destina el 12 %

Cuarta categoría (4 Aciertos): Se destina el 19 %

Quinta categoría (3 Aciertos): Premio fijo de 4 euros

Si en un sorteo no hubiese ganador de 1ª categoría, el fondo destinado a esta categoría pasará a incrementar el de la misma categoría del sorteo inmediato siguiente.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.