Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo de hoy lunes 19 de enero

El sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 19 de enero de 2026, ha sido para el número 07, 22, 30, 35, 42 y 49, siendo el número complementario el 12 y el reintegro el 2.

Resultado del sorteo de la Bonoloto

Combinación ganadora: 07, 22, 30, 35, 42 y 49

Número complementario: 12

Reintegro: 2

El sorteo de la Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla compuesta con números del 1 al 49. Puedes jugar hasta 8 combinaciones en apuestas sencillas de varios bloques o una combinación de más números. El precio de cada apuesta es de 50 céntimos de euros. Sin embargo, debes tener en cuenta que si participas en un único sorteo, el mínimo de apuestas a jugar son 2.

La participación en el sorteo de La Bonoloto se puede registrar en un total de 8 combinaciones (apuesta sencilla) o combinaciones con más números.

El único día que no puedes jugar a La Bonoloto es el domingo. La Bonoloto tiene las siguientes categorías de premios:

Primera categoría (6 aciertos):Se destina el 45 % de la recaudación

Segunda categoría (5 aciertos + nº complementario): Se destina el 24 % de la recaudación

Tercera categoría (5 Aciertos): Se destina el 12 %

Cuarta categoría (4 Aciertos): Se destina el 19 %

Quinta categoría (3 Aciertos): Premio fijo de 4 euros

Si en un sorteo no hubiese ganador de 1ª categoría, el fondo destinado a esta categoría pasará a incrementar el de la misma categoría del sorteo inmediato siguiente.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.