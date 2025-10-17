Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo de hoy viernes 17 de octubre
Comprueba tu número de la Bonoloto de hoy, viernes 17 de octubre de 2025, en el que podrás ganar un bote de 1.500.000 euros.
En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, viernes 17 de octubre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto que cuenta con un bote de 1.500.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.
Para jugar al sorteo de la Bonoloto administrado por Loterías y Apuestas del Estado, necesitarás escoger 6 números entre el 1 y el 49. Puedes seleccionar la combinación que desees o dejar que se asigne uno aleatorio. Cada apuesta con 6 números seleccionados tiene un precio de 0,50€, y el mínimo para jugar es de 1€, es decir, que deberás realizar un mínimo de 2 apuestas.
La participación en el sorteo de La Bonoloto se puede registrar en un total de 8 combinaciones (apuesta sencilla) o combinaciones con más números.
Puedes jugar a la Bonoloto desde el lunes hasta el sábado todas las semanas. La Bonoloto tiene las siguientes categorías de premios:
- Primera categoría (6 aciertos):Se destina el 45 % de la recaudación
- Segunda categoría (5 aciertos + nº complementario): Se destina el 24 % de la recaudación
- Tercera categoría (5 Aciertos): Se destina el 12 %
- Cuarta categoría (4 Aciertos): Se destina el 19 %
- Quinta categoría (3 Aciertos): Premio fijo de 4 euros
Si en un sorteo no hubiese ganador de 1ª categoría, el fondo destinado a esta categoría pasará a incrementar el de la misma categoría del sorteo inmediato siguiente.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.