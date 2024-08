Comprobar Eurodreams, sorteo de hoy lunes 26 de agosto

A la espera de conocer el resultado de Eurodreams de hoy, lunes 26 de agosto de 2024. El bote de Eurodreams es de 20.000 euros. En breves instantes podrás comprobar si tu número ha sido premiado en el sorteo de Eurodreams de hoy.

El juego del EuroDreams mantiene un formato tradicional. Para participar en el sorteo tienes que elegir en primer lugar seis números del 1 al 40 para formar una combinación. Además has de seleccionar un séptimo dígito, entre el 1 y el 5, que forma el número “dream”. El sorteo del EuroDreams se celebra tanto los lunes como los jueves a partir de las 21:00 horas (horario peninsular). Para participar, simplemente tienes que adquirir un boleto, a un precio de 2,5 euros, en los puntos de venta autorizados o directamente en la web de Loterías y Apuestas del Estado. Los premios del EuroDreams son varios y están clasificados en diferentes categorías. La principal diferencia con el resto de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado es que no hay bote, si no una importante cuantía al mes durante más o menos años.

Por el momento, se puede jugar al EuroDreams en España, Portugal, Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Francia, Suiza, Austria y Luxemburgo, aunque la idea es que, con el tiempo, se vayan incorporando más países participantes. Parte de los ingresos generados con el EuroDreams van destinados a causas benéficas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas de los países participantes en el sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Eurodreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones.