Comprobar Euromillones: resultado del sorteo de hoy martes 20 de enero

Ya conocemos el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, martes 20 de enero de 2026. El resultado del Euromillones hoy es el 11, 18, 19, 22 y 50, siendo las estrellas el 01 y 11. El código premiado en el sorteo del Millón es el XGJ14421, premiado con 1 millón de euros.

Resultado del sorteo de Euromillones

Combinación ganadora: 11, 18, 19, 22 y 50

Estrellas: 01 y 11

El Millón: XGJ14421

Para jugar al sorteo del Euromillones, administrado por Loterías y Apuestas del Estado, tendrás que seleccionar 5 números de una tabla (entre el 1 y el 50) y dos estrellas de una tabla de 12 números. El precio de cada apuesta en esta lotería es de 2,50 euros. Eso sí, con cada apuesta que realices y por el mismo precio, sea de martes o de viernes, además participas en el sorteo de El Millón, en el cual se puede ganar 1 millón de euros.

17 millones de euros es el bote mínimo de Euromillones, pero los sorteos pueden ir hasta los 250 millones de euros de premio. Para convertirte en uno de los acertantes y hacerte con algunos de los premios, tienes que tener al menos dos números acertados o un número y dos estrellas.

El 50% recaudado en el sorteoestá destinado a premios, los cuales se reparten en un total de 13 categorías. En el caso de que no hubiera ningún ganador, ese bote se sumaría a la cantidad del siguiente sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones.