Comprobar ONCE: resultado del Cupón Diario, Mi Día y Super Once hoy martes 20 de enero

Conoce los resultados de los sorteos de la ONCE del Cupón Diario, Mi Día y Super Once del martes 20 de enero de 2026. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El resultado del sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, martes 20 de enero de 2026 ha sido para el número 81584 de la serie 017 dotado de 500.000 euros por cupón. El sorteo de la ONCE de hoy también reparte 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

Con el Cupón Diario tienes premio tanto las primeras como las últimas cifras. La emisión del sorteo de la ONCE está formada por 100.000 números de cinco cifras entre el 00000 y el 99999, más un número de serie comprendido entre el 1 y el 50. Si eres de los que juega al Cupón Diario de la ONCE, debes saber que el sorteo se celebra semanalmente de lunes a jueves a partir de las 21:25 h (horario peninsular), y los resultados se pueden consultar en esta misma página una vez finalizado el sorteo.

Además del primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras y serie y los 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras, en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE hay muchos más premios a los que puedes optar: Premios de 250 euros a las cuatro últimas y primeras cifras, premios de 25 euros a las tres últimas y primeras cifras, premio de 6 euros a las dos primeras y últimas cifras y premios de 2 euros a la primera y última cifra.

Resultado del sorteo Mi Día de la Once

El sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, martes 20 de enero de 2026 ha premiado al día 27 JUL 1961, siendo el número de la suerte el 07.

El Sorteo Mi Día de la ONCE consiste en elegir tu fecha más especial. Cada jueves puedes intentar conseguir el bote del sorteo de la ONCE si aciertas la combinación ganadora formada por una fecha concreta y un número de la suerte En el sorteo Mi día de la ONCE puedes registrar cualquier fecha todos los jueves por el importe de 1€.

La disponibilidad de fechas es de hasta 100 años atrás con la posibilidad de elegir día, mes y año de 36.525 fechas. Además, se puede elegir el Número de la Suerte que acompañará a la fecha jugada desde el 1 hasta el 11. Cada jueves se ofrecen distintos premios variables en función de la cantidad que se recaude y las personas que participen. El máximo que puedes ganar entre los premios fijos del sorteo es de 5€ al acertar solo el año y de 1€, si aciertas el mes o el Número de la Suerte.

Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, martes 20 de enero de 2026 ha sido: 01,

04, 13, 20, 24, 38, 43, 44, 45, 46, 58, 59, 62, 65, 72, 73, 78, 80, 81 y 83.

De lunes a domingo puedes participar en el sorteo Super Once eligiendo desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene 80 números aunque no vayan ordenados. Las distintas apuestas y los números acertados varían en función de los números que se elijan. Para establecer un ganador, el sorteo de la ONCE selecciona una combinación de 20 números.

Cada combinación de 11 números te permite ganar hasta un millón de euros al abonar 1 € por tu apuesta. Puedes optar al bote final hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h (horario peninsular).

La participación en el sorteo se registra en función de las 7 combinaciones que quieras jugar: 11, 10, 9, 8 , 7, 6 o 5 en total.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Cupón Diario, Mi Día y Super Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.