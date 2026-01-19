Comprobar Primitiva hoy: resultado del sorteo del lunes 19 de enero

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 19 de enero de 2026, ha agraciado a la combinación formada por los números 15, 16, 23, 27, 37 y 39, siendo el número complementario el 13 y el reintegro el 2. Además, el Joker ha premiado con 1 millón de euros al número 684105.

Resultado del sorteo de La Primitiva

Combinación ganadora: 15, 16, 23, 27, 37 y 39

Número complementario: 13

Reintegro: 2

EL Joker: 684105

Para jugar a La Primitiva debes seleccionar 6 números de cada apuesta. Este sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado celebra además el sorteo del Joker, ambos durante 3 días a la semana: lunes, jueves y sábado. Cada apuesta válida de La Primitiva consiste en un número de un mínimo de 6 cifras (del 1 al 49). Entre las modalidades disponibles, podrás seleccionar la de apuesta simple o la de múltiple, en función a las cuales tendrás mayor o menos probabilidad de resultar premiado. Cada apuesta tiene un precio de 1 euro.

La probabilidad de ganar el premio de Categoría Especial (6 aciertos + reintegro) en el sorteo de La Primitiva es de 1 entre 139.838.160. Eso sí, a medida la cuantía del premio se va reduciendo, las posibilidades aumentan considerablemente llegando a tener una probabilidad de 1 entre 10 de ganar el reintegro, es decir, de recuperar el dinero invertido.

El sorteo de la Primitiva establece que por cada apuesta se puedan seleccionar los números que vayan desde el 1 hasta el 49. En 2023, los números más repetidos han sido el 37 y el 24. Además, en el sorteo de La Primitiva también se extrae un número complementario y el reintegro, ambos conformados por números del 0 al 9.

Para ganar el premio máximo de La Primitiva, que varía en cada sorteo (bote) tendrás que acertar los 6 números más el reintegro. También puedes jugar al sorteo de El Joker, con el que tendrás la posibilidad de ganar 1 millón de euros. Para ello, deberán seleccionar 7 cifras adicionales al realizar tu apuesta de La Primitiva.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones.