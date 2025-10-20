Comprobar Primitiva hoy: resultado del sorteo del lunes 20 de octubre

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 20 de octubre de 2025. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados de La Primitiva que cuenta con un bote de 18.400.000 euros.

La Primitiva es un sorteo administrado por Loterías y apuestas del Estado, que se celebra tres días a la semana: lunes, jueves y sábados. En esta lotería podrás optar a ganar varios premios del propio sorteo y del de El Joker. Para participar en el sorteo tendrás que seleccionar un mínimo de 6 números entre el 1 y el 49, siendo el precio por apuesta de 1 euro. Para jugar, La Primitiva cuenta con dos métodos, las apuestas simples y las múltiples. Con la primera opción, seleccionar únicamente los 6 números pudiendo realizar hasta 8 apuestas en un mismo boleto. Con la segunda, puedes seleccionar más de 6 números o solamente 5 números en cada apuesta.

La probabilidad de ganar el premio de Categoría Especial (6 aciertos + reintegro) en el sorteo de La Primitiva es de 1 entre 139.838.160. Eso sí, a medida la cuantía del premio se va reduciendo, las posibilidades aumentan considerablemente llegando a tener una probabilidad de 1 entre 10 de ganar el reintegro, es decir, de recuperar el dinero invertido.

El sorteo de la Primitiva establece que por cada apuesta se puedan seleccionar los números que vayan desde el 1 hasta el 49. En 2023, los números más repetidos han sido el 37 y el 24. Más allá de la combinación de tu apuesta, deberás escoger un número complementario entre el 0 y el 9. Además, durante el sorteo se extrae también el reintegro, cuyo número se asigna de forma aleatoria por los Sistemas Centrales de Loterías.

Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker. Cada número Joker consta de 7 cifras que puedes solicitar voluntaria y conjuntamente al realizar tu apuesta del sorteo de La Primitiva.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones.